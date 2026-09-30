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砂石車疑閃避車輛衝對向 與民宅大門「擦邊球」撞斷2路桿釀停電

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮位於國3交流道下的苗128線路段，今天中午發生一起砂石車衝撞路桿事故，現場肇事砂石車車頭明顯凹陷，緊立一起的燈桿及高壓電桿均被撞斷傾倒，幸駕駛輕傷無大礙，但附近住家卻因此飽受停電之苦。

據了解，肇事砂石車滿載砂石剛從國道3號下通霄匝道，準備沿苗128線銜接西濱公路北上新竹湖口，行經事故現場疑閃避車輛失控，直衝對向車道，猛撞路桿才煞停，當場撞斷路燈及高壓電桿，並與一間民宅大門「擦邊球，幸未傷及路人及其他車輛。不過，這場交通事故也造成道路沿線附近住家停電，由台電工程人員緊急排除併復電中。

警方指出，56歲林姓男子駕駛營業曳引車，沿苗128線東往西行駛時，因閃避車輛失控，不慎自撞對向民宅及電桿，所幸現場無人傷亡；初步調查，駕駛均無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因尚待釐清。

警方也呼籲，行車時應注意車前狀況及周遭路況，其他用路人應與大型車保持安全距離，留意視線死角，警方亦將持續加強大型車違規取締，確保用路人安全。

肇事砂石車撞斷路桿，車頭駕駛座明顯凹陷，肇事駕駛幸僅輕傷。圖／民眾提供
肇事砂石車撞斷路桿，車頭駕駛座明顯凹陷，肇事駕駛幸僅輕傷。圖／民眾提供

肇事砂石車滿載砂石行經事故現場疑閃避車輛失控，直衝對向車道，猛撞路桿才煞停。圖／民眾提供
肇事砂石車滿載砂石行經事故現場疑閃避車輛失控，直衝對向車道，猛撞路桿才煞停。圖／民眾提供

這場交通事故也造成道路沿線附近住家停電，由台電工程人員緊急排除併復電中。圖／民眾提供
這場交通事故也造成道路沿線附近住家停電，由台電工程人員緊急排除併復電中。圖／民眾提供

砂石車 停電 砂石

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