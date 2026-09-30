影／基隆天外天回收床墊陷火海20公里外見濃煙 怪手司機受困逃一劫

基隆市信義區培德路天外天垃圾掩埋場今天下午1時39分發生大火，火勢猛烈，烈焰衝天，消防人員到場冒出大量濃煙，數萬回收床墊區陷入火海，連20公里外都看到濃煙。一名怪手司機一度受困濃煙，躲下風處安全脫困，消防局派遣大批消防人車前往灌救，現場火勢猛烈，仍在擴大延燒中。

消防局表示，天外天垃圾掩埋場下午有掩埋場外包拆床的工人報案，工作現場發生火災，火勢很大，派遣23車56人前往，由一大隊大隊長許喬閔指揮，現場火勢猛烈。

下午1時58分報案人表示，困在火場但躲在下風處，無危險。消防人下午2時找到人協助脫困，並表示無其他人員受困。因火勢延燒，消防局申請港消及新北消防局各支援水庫車。

由於濃煙竄天，市區都看得黑，連汐止、七堵區都看得到濃煙，環保局請民眾關閉門窗，如有必要戴上口罩。環保局表示，起火原因還待調查。目前火勢仍延燒猛烈，全面陷入火海，現場水壓很低，救援困難。

基隆天外天回收床墊陷火海，怪手司機受困逃一劫。記者游明煌／攝影

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