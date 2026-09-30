聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄旗津漁港3漁船竄火 2小時撲滅2艘全毀1燒損
高雄市旗津魚市場前今天中午發生漁船火警，火勢連環延燒，3艘漁船燒得已經全毀。火災濃煙竄升，數公里外可見濃煙瀰漫，直到2個多小時撲滅火勢，確實起火原因仍待消防單位調查。
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆在漁船大火延燒時，也在社群反映，表示會持續追蹤火災原因、港區安全及是否造成空氣品質影響。
今天中午12時25分，高雄市消防局據報，旗津區北汕巷旗津漁港發生漁船火警，有3艘漁船起火，立即與港務消防隊、海巡署高雄海巡隊動員人車及船艇趕赴滅火。
據警、消了解，在猛烈火勢中遭燒毀或受損的漁船，分別是「金宏榮」、「金佶利」和「豐立」等3艘漁船，直到下午2時許，撲滅火勢，未傳出傷亡。
警、消初步調查，3艘燒毀的漁船疑是閒置的空船，當濃煙竄升後，金宏榮、金佶利等2艘漁船便已經陷入火海，才波及豐立漁船的船頭，但究竟哪艘船先起火還待深入調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。