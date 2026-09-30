影／高雄旗津漁港3漁船竄火 2小時撲滅2艘全毀1燒損

高雄市旗津魚市場前今天中午發生漁船火警，火勢連環延燒，3艘漁船燒得已經全毀。火災濃煙竄升，數公里外可見濃煙瀰漫，直到2個多小時撲滅火勢，確實起火原因仍待消防單位調查。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆在漁船大火延燒時，也在社群反映，表示會持續追蹤火災原因、港區安全及是否造成空氣品質影響。

今天中午12時25分，高雄市消防局據報，旗津區北汕巷旗津漁港發生漁船火警，有3艘漁船起火，立即與港務消防隊、海巡署高雄海巡隊動員人車及船艇趕赴滅火。

據警、消了解，在猛烈火勢中遭燒毀或受損的漁船，分別是「金宏榮」、「金佶利」和「豐立」等3艘漁船，直到下午2時許，撲滅火勢，未傳出傷亡。

警、消初步調查，3艘燒毀的漁船疑是閒置的空船，當濃煙竄升後，金宏榮、金佶利等2艘漁船便已經陷入火海，才波及豐立漁船的船頭，但究竟哪艘船先起火還待深入調查。

高雄旗津漁港漁船起火，現場濃煙密布，2小時後滅火。圖／讀者提供

高雄旗津漁港漁船起火，現場濃煙密布，2小時後滅火。記者林保光／翻攝

高雄旗津漁港漁船起火，現場濃煙密布，2小時後滅火。