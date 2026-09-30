北市婦深夜騎單車偷盆栽 被逮辯：以為是不要的垃圾

北市中正區一家花店長期飽受「綠色小偷」之苦，店外擺放的盆栽多年來屢次遭竊，業者起初摸摸鼻子自認倒楣，孰料小偷胃口越來越大、三番兩次上門搬走，店家日前再度遭竊，忍無可忍報警。警方獲報調閱監視器畫面，僅半天就逮到涉案的林姓婦人，並在她住處找到5盆失竊盆栽，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

中正一分局博愛路派出所日前接獲轄內花店報案，指店門口價值約3千元的精心栽培盆栽不翼而飛，店家無奈說，自2019年起，店外盆栽就經常遭人摸走，因數量多到無法細數，原本不想追究，沒想到對方變本加厲，直到最近又遭竊，才決定報警。

警方調閱監視器畫面，發現犯嫌每逢深夜便騎乘腳踏車前往花店，趁著四下無人，動手將盆栽搬上腳踏車後座載走，警方透過特徵與逃逸動線追查，發現犯嫌最後竄入監視器死角，隨即鎖定消失路段勘查，在當天下午找到符合特徵的林姓婦人，同時在她住處找到5盆遭竊盆栽。

林婦辯稱，路過時看到店家將盆栽擺在戶外，以為是店家「不要的垃圾」，覺得漂亮才撿回家，警詢後被依竊盜罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

林姓婦人多次偷走花店外的盆栽，警方調閱監視器畫面人贓俱獲。記者翁至成／翻攝