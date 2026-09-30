新北分居情侶攜子出門 一言不合蘆洲當街互毆…男方遭預防性羈押

新北市一對已分居的情侶郭姓男子與吳姓女友，前天晚間帶著兩人所生的兒子駕車外出，行經蘆洲區三民路時，雙方在車上爆發口角。不料雙方下車後，郭男竟當著兒子的面，持拖鞋丟向吳女，並出拳毆打女方數次，最後丟下母子逕自離去。經吳女報警提告，新北地檢署將郭男拘提到案，複訊後將其聲押獲准。

新北檢表示，郭男經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法傷害罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有反覆實行前開犯罪之虞，為防止其再度施暴，而有羈押之必要，因此向法院聲請羈押獲准。

據了解，郭男、吳女為情侶但已分居，且2人育有1子，兒子監護權歸郭男，平時則由吳女照顧，案發日晚間9時許，3人原本一同駕車出門，行經蘆洲三民路時，郭、吳2人卻因生活理念不合言語衝突，隨即下車激烈口角。

郭男下車後，先拿拖鞋丟擲吳女並試圖衝撞女方，吳女也不甘示弱回敬一巴掌，卻讓郭男更為光火，直接出拳痛毆女方，打得吳女痛苦倒地哭泣、大叫，兩人全部暴行都被親生兒子目睹，嚇得男童不知所措。最後郭男不顧母子，獨自駕車離去，獨留母子2人在路旁自行搭計程車返家。

新北檢呼籲，家庭暴力不是家務事，更不容任何人以家庭、感情或親密關係為由訴諸暴力。保護婦女、兒童及少年免受家庭暴力及不法侵害，是檢察機關責無旁貸之職責，檢方對於任何家庭暴力行為，尤其是無視被害人人身安全而反覆施暴者，必將迅速介入、嚴查速辦，依法採取必要之強制處分並追究刑責，絕不姑息、寬貸。