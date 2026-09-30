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【有片】八德左轉車撞飛騎士棄車逃 疑似移工下車看一眼全跑光

桃園電子報／ 桃園電子報

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一名28歲林姓男子騎機車直行，被左轉的汽車撞飛，當下汽車上其中一人雖然有下車關心受傷騎士，隨後卻連同其他乘客棄車離開現場。圖：讀者提供

桃園市八德區高城路90號巷口今(30)日上午6時55分許發生車禍，一名28歲林姓男子騎機車直行，被左轉的汽車撞飛，當下汽車上其中一人雖然有下車關心受傷騎士，隨後卻連同其他乘客棄車離開現場，疑似都是外籍人士，目前八德警分局正在調閱監視器，要將相關人士查緝到案，以釐清案情。

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目前八德警分局正在調閱監視器，要將相關人士查緝到案，以釐清案情。圖：讀者提供

八德分局說明，林男機車直行，遭汽車左轉彎時碰撞，造成機車駕駛身體擦傷，汽車駕駛與乘客隨即離開現場。

警方已擴大調閱監視器，將積極查緝涉嫌人到案，後續依公共危險肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

八德分局呼籲汽機車駕駛人，行經無號誌路口應遵守標誌、標線行駛，以維護道路交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德左轉車撞飛騎士棄車逃 疑似移工下車看一眼全跑光

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