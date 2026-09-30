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桃消蘆竹分隊舉辦小小消防營 4大關卡提升學童防災觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊為全校師生帶來一場別開生面的「小小消防營」。圖：蘆竹分隊提供

為了讓防災意識真正紮根校園，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於今(30)日前進蘆竹國小，為全校師生帶來一場別開生面的「小小消防營」，活動拋棄傳統單向宣導，改採全感官的情境闖關體驗，期待孩子們在動手操作中累積實戰經驗，成為校園與家庭中的防災小英雄。

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蘆竹分隊期待孩子們在動手操作中累積實戰經驗，成為校園與家庭中的防災小英雄。圖：蘆竹分隊提供

針對今日的活動，蘆竹分隊特別精心地設計了四大互動關卡，讓小朋友在「臨場感」十足的體驗中學習應變技巧。第一關，濃煙逃生實境，打造模擬煙霧空間，讓學生體驗火場視線受阻的擬真環境，進而掌握「低姿態逃生」、「順牆尋出口」及關鍵的「關門阻煙」應變觀念；第二關，震度應變與避難包整備，結合國家防災日主題，現場示範地震來臨時的「趴下、掩護、穩住」保命三步驟，同時展示緊急避難包準備清單，引導學生思考家中需常備哪些救命物資。

第三關，心跳救援小卡司，手把手指導 CPR(心肺復甦術)與AED(自動體外心臟電擊去顫器)的操作流程，讓學童親自體驗胸外按壓力道，建立「關鍵時刻我也能救人」的勇氣；第四關，居家防火偵探，運用生活化情境與互動問答，教導孩子找出家中的用電陷阱，並推廣安裝住警器（住宅用火災警報器）的重要性。

蘆竹分隊長葉昱麟指出，面臨突發災害時，身體的肌肉記憶往往比課本知識反應更快，這次將「地震避難與背包整備」列為重點關卡，就是希望孩子不只懂火災逃生，更能在地震發生的第一時間做出正確反應，甚至回家檢視家中的避難物資，帶動全家一起落實防災。

第三大隊長吳家豪也強調，災害預防沒有年齡之分，透過寓教於樂的闖關設計，期待孩子們不僅能提升自我保護能力，更能扮演「防災種子」，把安全的觀念帶回每個家庭，共同築起更堅固的社區安全防護網。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消蘆竹分隊舉辦小小消防營 4大關卡提升學童防災觀念

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