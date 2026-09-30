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苗台1線休旅車追尾迴轉大貨車 引擎蓋被削落駕駛受傷困車內
苗栗縣台1線139公里、通霄鎮通苑橋附近路段，昨午3點多在北上內線車道發生一起追撞事故，1輛掀背休旅車疑未注意前方路況，直接高速追尾準備迴轉的大貨車，肇事休旅車引擎蓋被削落，駕駛受困車內，警、消獲報趕赴現場將傷者脫困救出，經包紮固定後緊急送醫救治，所幸無生命危險。
警方調查，昨午3點多，王姓男子（31歲）駕駛掀背車行經事故地點時，撞上前方停等迴轉的大貨車，強大撞擊力道導致王男身體多處擦挫傷，受困車內。
苗栗縣消防局接獲通報後派員趕抵現場，發現王男受困車內，隨即為其進行傷口清洗、止血包紮及長背板固定，將人救出後送往醫院治療。
警方表示，經檢測雙方駕駛均無飲酒或毒駕情形，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步調查釐清。警方呼籲用路人，行車時應保持充足精神與安全車距，並隨時注意前方及周遭路況，以確保自身及他人交通安全。
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