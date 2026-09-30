三重父逼女掛羞辱牌遊街 侯友宜：妹妹已安置、哥哥親友照顧

新北市三重區日前發生父親逼迫國一女兒掛著「小偷」、「畜生」等羞辱性字句紙板遊街事件，黃姓父親涉嫌違反保護令，遭法院裁定羈押禁見。新北市長侯友宜今天表示，妹妹已由政府安置妥當，哥哥目前則由親友照顧，兄妹就學情況穩定，市府社工及相關資源仍會持續介入，協助兩人在生活及就學上穩定成長。

警方調查，事件發生於28日下午，女童被要求掛著寫有羞辱字句的紙板外出，哥哥還在旁錄影，畫面曝光後引發關注。警方查出，黃父去年已因對女兒不當管教遭法院核發保護令，這次涉嫌再次違反保護令，經檢方聲押後，新北地院裁定羈押禁見。

衛福部也指出，這起案件原本就是地方政府開案服務中的個案，後續除由司法機關偵辦外，地方社政單位也將持續提供保護服務。

侯友宜今天出席市政會議後受訪表示，哥哥目前由親友照顧，妹妹則已由政府安置妥當，兄妹兩人的就學都相當穩定；不過後續仍需持續投入社工及政府資源，「讓哥哥跟妹妹不管在就學的過程以及在生活上，都能夠穩定的成長」。

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