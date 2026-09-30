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貨輪菲籍船員海上險丟命 黑鷹直升機緊急吊掛後送
1艘馬紹爾籍貨輪昨天航行至鵝鑾鼻南方約17浬海域，船上57歲菲律賓籍船員突然高燒、無法排尿，病情危急。海巡署與空勤總隊獲報後，立即啟動空中緊急醫療後送機制，出動黑鷹直升機救援，後送至高雄小港醫院挽回生命。
海巡署偵防分署空勤吊掛分隊高雄第三小隊昨天執行海上緊急醫療後送勤務，接獲通報後，立即由空勤總隊派遣黑鷹直升機飛往救援。據了解，這名57歲菲籍船員當時突然出現高燒症狀，且無法排尿，疑似急性尿毒症，亟需送醫接受治療。
機組人員昨天下午2時24分自小港機場起飛，飛抵貨輪所在海域後，靠近貨輪執行吊掛作業，順利將病患吊掛至直升機內，完成救援後立即返航，並後送至小港醫院接受進一步治療。
海巡署表示，經初步了解，船員送醫時生命徵象穩定，目前無立即生命危險，後續由醫院持續治療及觀察。
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