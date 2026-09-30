貨輪菲籍船員海上險丟命 黑鷹直升機緊急吊掛後送

新北市三重區日前發生父親逼迫國一女兒掛著「小偷」、「畜生」等羞辱性字句紙板遊街事件，黃姓父親涉嫌違反保護令，遭法院裁定羈押禁見。新北市長侯友宜今天表示，妹妹已由政府安置妥當，哥哥目前則由親友照顧，兄妹就學情況穩定，市府社工及相關資源仍會持續介入，協助兩人在生活及就學上穩定成長。

2026-09-30 10:43