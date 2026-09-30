快訊

Dyson新推1.6萬元AI牙刷一開賣就故障 官方認滲水災情慘：已恢復出貨

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

亞運／「柔道男神」楊勇緯登場！首戰寢技發威 Ippon勝晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

貨輪菲籍船員海上險丟命 黑鷹直升機緊急吊掛後送

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1艘馬紹爾籍貨輪昨天航行至鵝鑾鼻南方約17浬海域，船上57歲菲律賓籍船員突然高燒、無法排尿，病情危急。海巡署與空勤總隊獲報後，立即啟動空中緊急醫療後送機制，出動黑鷹直升機救援，後送至高雄小港醫院挽回生命。

海巡署偵防分署空勤吊掛分隊高雄第三小隊昨天執行海上緊急醫療後送勤務，接獲通報後，立即由空勤總隊派遣黑鷹直升機飛往救援。據了解，這名57歲菲籍船員當時突然出現高燒症狀，且無法排尿，疑似急性尿毒症，亟需送醫接受治療。

機組人員昨天下午2時24分自小港機場起飛，飛抵貨輪所在海域後，靠近貨輪執行吊掛作業，順利將病患吊掛至直升機內，完成救援後立即返航，並後送至小港醫院接受進一步治療。

海巡署表示，經初步了解，船員送醫時生命徵象穩定，目前無立即生命危險，後續由醫院持續治療及觀察。

空勤總隊與海巡人員昨天在海上吊掛1名菲律賓籍貨輪船員，後送就醫挽回一命。記者林保光／翻攝
空勤總隊與海巡人員昨天在海上吊掛1名菲律賓籍貨輪船員，後送就醫挽回一命。記者林保光／翻攝

空勤總隊與海巡人員昨天在海上吊掛1名菲律賓籍貨輪船員，後送就醫挽回一命。記者林保光／翻攝
空勤總隊與海巡人員昨天在海上吊掛1名菲律賓籍貨輪船員，後送就醫挽回一命。記者林保光／翻攝

黑鷹直升機 直升機 海巡署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

澎湖快艇海上失去動力 海巡及友船接續拖帶、人船平安

打溫情牌？陸海警船點名金門海巡艦艇 中秋喊話：共賞一輪月

台中清晨惡火延燒2層樓 女屋主受困窗台 警消架梯救援保命

汐止男遭砍傷強押上車　警3小時追到基隆逮5嫌、車內搜出槍毒

相關新聞

三重父逼女掛羞辱牌遊街 侯友宜：妹妹已安置、哥哥親友照顧

新北市三重區日前發生父親逼迫國一女兒掛著「小偷」、「畜生」等羞辱性字句紙板遊街事件，黃姓父親涉嫌違反保護令，遭法院裁定羈押禁見。新北市長侯友宜今天表示，妹妹已由政府安置妥當，哥哥目前則由親友照顧，兄妹就學情況穩定，市府社工及相關資源仍會持續介入，協助兩人在生活及就學上穩定成長。

【有片】由愛生恨？龜山男球棒狂砸前女友轎車 打爛玻璃赴警局自首

桃園市龜山區今(29)日上午8時許，一名男子疑似因感情糾紛情緒失控，前往萬全街一帶持隨身球棒狂砸前女友停放於現場的自小客車，事後男子自行前往大林派出所自首投案，全案依法函送桃園地方檢察署偵辦。

住家藏非法機房！男竊取陸日台電視訊號出租飯店 侵權逾1億

一名46歲曾姓嫌犯疑似在住家架設非法竊訊機房，從大陸、日本及台灣等地取得電視訊號，再包裝成機上盒方案，出租給北、中、南多家旅館及飯店使用，牟取不法利益，初估侵權市值逾1億元。

貨輪菲籍船員海上險丟命 黑鷹直升機緊急吊掛後送

1艘馬紹爾籍貨輪昨天航行至鵝鑾鼻南方約17浬海域，船上57歲菲律賓籍船員突然高燒、無法排尿，病情危急。海巡署與空勤總隊獲報後，立即啟動空中緊急醫療後送機制，出動黑鷹直升機救援，後送至高雄小港醫院挽回生命。

高雄橋頭工寮驚見乾屍 疑61歲蘇姓男子無外力介入

高雄市橋頭區農場路昨天下午發現一具遺體，因屍體已呈乾燥狀態，外觀難以辨認，警方獲報後封鎖現場採證，初步未發現打鬥痕跡，排除外力介入可能。警方調查後，初步查出死者疑似為61歲的蘇姓男子，確切身分仍待進一步確認。

高雄駕駛人注意！國1北上近中正路出口5車連環撞 占用內車道

根據警廣即時路況，今天上午7時19分，南部國道1號北上368.1K靠近中正交流道，發生5車追撞事故，占用內側車道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。