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【有片】由愛生恨？龜山男球棒狂砸前女友轎車 打爛玻璃赴警局自首

桃園電子報／ 桃園電子報

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一名男子疑似因感情糾紛情緒失控，前往萬全街一帶持隨身球棒狂砸前女友停放於現場的自小客車。圖：截自Threads-xyux.h

桃園市龜山區今(29)日上午8時許，一名男子疑似因感情糾紛情緒失控，前往萬全街一帶持隨身球棒狂砸前女友停放於現場的自小客車，事後男子自行前往大林派出所自首投案，全案依法函送桃園地方檢察署偵辦。

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網友表示車內看起來有同夥在跟男子說話，車主則回覆，是男子老婆。圖：截自Threads-xyux.h

警方表示，員警依規定受理後，隨即派員前往現場採證、製作警詢筆錄，依法將該名男子函送桃園地方檢察署偵辦。

影片中可以看到，男子手拿球棒走向該白色小客車，隨後開始猛砸駕駛座及後座玻璃，一邊砸完疑似還不能解氣，又走到另一邊打壞副駕駛座及後座玻璃。受害車主表示，去牽車還遇到該男子砸完正要走，還怒嗆車主說「不用拍我自己去警察局」。也有網友表示車內看起來有同夥在跟男子說話，車主則回覆，是男子老婆，看起來是預謀好的犯案，感嘆兩人是兩個小孩的爸爸跟四個小孩的媽媽了還那麼不成熟。

​龜山分局嚴正呼籲，民眾處理感情或私人紛爭時，務必保持冷靜與理性溝通，切勿因一時衝動或情緒失控訴諸暴力，做出毀損、傷害等脫序行為，否則不僅無法解決問題，更須面臨法律制裁，得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】由愛生恨？龜山男球棒狂砸前女友轎車 打爛玻璃赴警局自首

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