乖乖中壢廠賣地遷廠，工會與桃園產總成員到日月光門口抗爭，同時對延誤日月光商機抱歉。圖：曾增勳攝

台灣國民零食大廠「乖乖」傳出罷工危機，引發社會焦點，乖乖中壢廠被科技大廠日月光公司買下，乖乖工會不滿資方處理關廠補償方案，勞資調解不成，乖乖工會與桃園市產業總工會成員今天到日月光中壢廠門口抗議，乖乖工會要求提高資遣費、以年資做補償2 項訴求，若資方（三地集團）仍無誠意協商，工會即將行使罷工抗爭。

乖乖公司表示，中壢廠並非歇業或關廠，是決議遷廠，資方沒有漠視員工權益，第一次協商就承諾所有員工加薪5%，展現最大誠意，資方尊重工會權益及作法，今天下午已與工會成員召開協調，積極尋找「距離舊廠區不超過20公里內」的新廠址，降低員工上下班不便，針對員工要求薪資結構、員工旅遊及廠址地點都有紀錄，員工最擔心日後新自動化生產線降低勞工需求，在法定資遣費用之外，亦協商納入多增加1至2個月資遣費。

市政府勞動局勞資關係科長董純惠表示，乖乖中壢廠企業工會與三地集團（資方）日前在市府召開勞資爭議調解不成立，工會依法取得罷工權，市府尊重勞方權益訴求與行動，也希望資方盡快與工會協商，保障勞工權益。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙指出，乖乖工會與三地集團開過2次調解會，資方不願與工會好好協商，乖乖員工長期領取3萬多元，員工待遇不高，新制資遣費上限6個月，員工中年失業面臨很大經濟壓力，希望爭取員工年資做補償，彌補低薪造成的薪資落差。

孫語謙表示，乖乖工會已在9月18日投票取得罷工權，資方若不願好好跟工會協商及一再拖延處理關廠補償，可能影響日月光後續取得土地及施工廠計畫，為了該廠158位員工生計，產業總工會與工會將繼續抗爭。

乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏表示，2個月前，乖乖公司將土地出售，員工隔天才知情，非常錯愕，資方接下來若不給予任何實質性的協商方案，工會不排除會加大罷工力度，將在工廠現場拉起封鎖線抗議，今天下午與資方討論會，資方單方面提出找新廠址及調薪，並非工會爭取，工會實際訴求是「2年後遷廠保障」，現在資方單方增加1、2個月薪資不夠，將由工會再提意見送交資方決定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老牌乖乖中壢廠爆危機 工會抗爭批資方協商無誠意醞釀罷工