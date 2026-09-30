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高雄橋頭工寮驚見乾屍 疑61歲蘇姓男子無外力介入
高雄市橋頭區農場路昨天下午發現一具遺體，因屍體已呈乾燥狀態，外觀難以辨認，警方獲報後封鎖現場採證，初步未發現打鬥痕跡，排除外力介入可能。警方調查後，初步查出死者疑似為61歲的蘇姓男子，確切身分仍待進一步確認。
高雄市警岡山分局昨天下午4時許接獲民眾通報，指稱橋頭區農場路1處工寮發現屍體，警方趕往工寮，發現屍體已呈乾屍，外觀暫時無法辨識，警方立即封鎖現場，並通知鑑識人員到場勘驗採證。
警方調查發現，現場周遭停放1輛機車，經初步查訪及身分資料比對，疑為61歲蘇姓男子。據了解，蘇男已離婚，前妻在北部，須進一步確認身分。
警方表示，現場沒有明顯打鬥或外力介入痕跡，初步排除他殺可能，但確切死因仍有待司法相驗，進一步查明死亡原因。
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