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新北狠父疑虐女逼掛紙板遊街 涉違反保護令遭羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名女童疑似因偷走哥哥公仔，被父親在身上掛著「小偷」、「畜生」等字樣的紙板帶上馬路遊街，事件經網路延燒，由於父親先前已遭法院核發保護令，禁止對女兒施暴、騷擾，警方循線將這名狠父逮捕並移送新北地檢署，檢察官複訊後將他聲押禁見，新北地方法院稍早已裁准。

新北地院表示，經法官訊問該名父親，認為其違反聲請書所載強制、傷害及違反保護令等罪嫌疑重大，有事實足認為有與證人勾串，且有反覆實行上開罪名之虞，為查明全案真相並保護女童安全，認為該名父親有羈押原因及必要，應予羈押，並禁止接見通信。

全案起於網友在Threads貼文表示，昨天下午有一名女童身上扛著雙面紙板，上面寫著名字及「小偷」、「畜生」，旁邊疑似跟著父親及哥哥，監督女童往人多的地方走，哥哥還拿著手機一路錄影，至少經過2家超商及公園。

一行人走到超商後引發騷動，民眾紛紛上前關切，店員見狀也上前阻止哥哥錄影，此時女童父親的男子才叫女童把牌子拿下來，當時只見女童神情恍惚，臉上跟手臂上都有傷。

相關畫面在網路上延燒後，警方立即介入調查，循線到女童住處查訪，經查該名女童與同樣就讀國中的哥哥及父親同住，父親去年因對女童不當管教被法院核發保護令為期2年，安排輔導教育12周，於今年完成課程，但依然對女兒做出嚴重違反保護令的犯行，遭警立即逮捕並建請檢察官聲押，同步進行婦幼通報請社工協助安置兄妹2人。

新北市一名女童被父親在身上掛著「小偷」、「畜生」等字樣的紙板帶上馬路遊街，其父因涉嫌違反保護令被捕，新北地院稍早已裁定將這名狠父羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市一名女童被父親在身上掛著「小偷」、「畜生」等字樣的紙板帶上馬路遊街，其父因涉嫌違反保護令被捕，新北地院稍早已裁定將這名狠父羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

保護令 新北 女童

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