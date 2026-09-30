少女被罰掛牌遊街案／專家：兒虐防治 不能只靠上課就好

專家直言，兒虐防治不能只靠「上完課」。示意圖。圖／AI生成

三重國中少女父親曾因不當管教被通報，有完成法院要求的十二周認知輔導教育卻再犯。專家直言，兒虐防治不能只靠「上完課」，有上課跟有成效是兩件事，後續仍要觀察行為是否真正改善。

暨南大學社工系特聘教授王珮玲表示，親職教育可採團體或個別方式，各地作法不同，團體課程能讓家長了解法律對管教界線的規範，及不同年齡兒童在成長過程的身心發展、行為表現及背後訊號。

不過，每個家庭發生不當管教原因差異大，王珮玲說，家長可能對管教的認知出問題，或是缺乏管教能力，更會涉及情緒控制、夫妻相處、經濟壓力或酗酒等因素，若只採團體課程，較難深入了解個別狀況，彈性方式是將團體課搭配個別服務，才能貼近家長真正需要的幫助。

王珮玲也呼籲，事件最初因民眾拍攝後在網路流傳而受注意，拍攝者當下是希望求助，事件曝光後，相關影像應停止轉傳，以免對孩子造成二次傷害。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，強制親職教育希望改變家長認知，但家長「上完課」不代表問題解決，社工後續仍應觀察行為是否真正改變。

她指出，若孩子再次遭不當對待，兒少保護不能只靠教育課程，需要司法、社政及周遭保護網共同介入。保護令並非兒少保護的「最後手段」，而是維護兒童權益的重要工具之一，若已有保護令，應視實際行為是否涉及違反保護令處理；若尚未有保護令，社工也可依風險評估協助兒少聲請，透過司法作為保護孩子的後盾。

她也強調，兒少保護不能只依賴社工單一系統，孩子若仍在就學，老師可以通報，鄰居、路人發現異狀也能通報，「保護是一個網絡」，新的通報就是新的事件，社工可依過往紀錄及當下風險重新評估，必要時開個案研討，甚至評估緊急安置。