不怕遭天譴？竊賊闖苑裡廣靈宮搜刮神像金牌、金鍊飾及現金 損失約百萬

苗栗縣苑裡鎮上館里的私人神壇廣靈宮，屋主今天一早前往開宮門，赫見大門早已敞開，經入內查看才驚覺遭小偷，一樓神壇懸掛神像金牌、金鍊飾及二樓住處10餘萬現金，損失合計約百萬元，除報警偵辦，同時也拜託附近金飾店、銀樓協助留意查贓。

廣靈宮主祀玄天上帝，服務項目有收驚、消災解厄、安奉神位，以及點光明燈、安太歲燈等等，除了節慶舉辦宮廟活動，有時也會參與地方公益，比如中元節普渡物資全都捐送給弱勢家庭，在地方上口碑甚佳。

據了解，屋主平日除了周五至周一留宿外，夜間並無人留守。事發後，被害人透過監視器畫面發現，今天凌晨2點多，一名口戴口罩男子，從側邊破窗侵入，搜刮財物後，從內打開大門離開。

稍早，有獲悉消息的熱心人士PO網，拜託苑裡、后里及附近地區的大家幫忙注意，神明身上的金牌、金飾等遭竊，目前初步估計損失約100萬元，對宮廟來說真的非常心痛；特別拜託附近金飾店、銀樓協助留意，遭竊的金牌、金飾部分皆有刻印神明名稱及相關名字，若近期有人拿著類似物品前來變賣、典當或詢價，請協助查贓，同時也請鄉親提高警覺，注意家中貴重物品。

廣靈宮主祀玄天上帝，有許多民俗服務，除了節慶舉辦宮廟活動，也會參與地方公益，在地方上口碑甚佳。圖／民眾提供