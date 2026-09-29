新莊重新堤外道路重大車禍！他莫名闖對向釀5車連環撞 7傷、4人送醫

新北市新莊區重新堤外道路今晚發生3輛汽車及2輛機車碰撞事故，共4人受傷送醫，3人擦傷拒送醫。肇事責任待警方調查釐清。

新莊警分局以訊息說明，今晚6時許接獲通報，重新堤外道路9K+800處發生多車交通事故，立即派員前往處理，以及協助救援。

初步調查，邱姓男子開車沿重新堤外道路往樹林方向行駛，不知何故駛入對向車道，先後與對向由張姓男子及鄒姓男子駕駛的汽車發生碰撞；張男及鄒男於閃避過程中，又分別與楊姓男子及蘇姓女子所騎乘的機車發生碰撞。

警方表示，事故造成邱男、鄒男及鄒男車內乘客身體不適，以及楊男下巴撕裂傷，4人送醫治療，張男及其車內乘客、蘇女均有身體擦挫傷，3人未送醫。7名傷者均意識清楚、無生命危險。

警方表示，經實施酒測，各駕駛酒測值均為0。事故現場由交通分隊實施調查、勘查、採證照相及測繪記錄，詳細肇事原因仍待進一步釐清。