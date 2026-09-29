惡父逼女掛小偷畜生紙板遊街 檢察官複訊後聲押禁見

新北市三重區一名國一女童昨遭父親在身上掛著「小偷、畜生」紙板帶上街，遭網友PO網後引發社會震驚。警方查出父親涉違反保護令逮捕送辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見。受虐女童已由社會局緊急安置，教育局則要求學校持續提供支持。

昨天下午3時許，有民眾發現一名女童身上掛著雙面紙板，上面寫著「小偷」、「畜生」等字樣，疑似父親及哥哥在旁監督，哥哥還持手機錄影。女童一路被要求往人多處走，期間經過兩間超商及公園引起路人注意上前關切，超商店員出面制止錄影，女童父親才要求女童將紙板取下。

目擊民眾將畫面及照片放上網路稱女童當時神情恍惚，臉部及手臂疑有傷痕，希望社工介入。三重警獲報後展開調查，昨天下午5時許循線前往女童住處查訪，查出女童就讀國一，哥哥就讀國三，與黃姓父親及同居人長期居住。據了解事件起因疑為女童拿了哥哥的公仔玩具，哥哥向父親反映後，與父親共同製作紙板，要求女童掛在身上並帶她外出處罰。

警方還查出黃男去年6月因對女兒不當管教遭法院核發保護令為期2年，要完成12周的認知輔導教育課程。黃男此次行為已涉及違反保護令，將黃男帶回偵辦依違反保護令、兒少法送辦，檢察官複訊後向法院聲押禁見，將待法院開羈押庭。

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