影／南湖東南峰驚傳25歲男遭落石擊中頭部 無法行走空勤、台中消防合力救援

新北市三重區一名國一女童遭父親要求掛著寫有「小偷、畜生」等字樣紙牌上街，父親過去曾因不當管教遭通報，也已完成12周認知輔導教育，如今卻再發生不當管教事件。有專家直言，「有上課跟有成效是兩件事」，課程目的在改變家長認知，但真正重要的是課後是否產生認知及行為改變，不能只看課程有沒有完成。

2026-09-29 17:26