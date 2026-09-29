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影／南湖東南峰驚傳25歲男遭落石擊中頭部 無法行走空勤、台中消防合力救援
2人登山，其中25歲男子今天在台中市和平區南湖東南峰被落石擊中頭部，造成約3公分撕裂傷、頭暈無力，意識清楚無法行走，請求台中市消防局救援；消防局申請空勤直升機救援，直升機今天下午載傷者下山，再由消防局救護車載到醫院治療。
台中市消防局今天中午1時59分獲報，台中市和平區南湖山屋山域事故案。通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤前往，由梨山分隊小隊長白秉承帶隊前往救援。
據報一行2人登山，其中25歲林姓男子前往馬比杉山途中，行經南湖東南峰時遭落石擊中頭部，造成約3公分撕裂傷、頭暈無力，意識清楚無法行走，請求消防局救援。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛柯維碩、副駕駛蘇明建、機工長方浚宇，消防署特搜隊員孫寬耀、詹天文執勤。
今天下午3時4分從台中機場起飛定向目標區，到達目標區完成高低空偵查、操作場域安全及障礙物狀況評估後進場，落地搭載傷者後，起飛定向東勢河濱公園，再落地後將傷患交由消防局救護車轉送醫院。
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