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女童被逼掛畜生牌遊街…狠父上完課又虐童 專家：有上課跟有成效是兩件事

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市三重區一名國一女童遭父親要求掛著寫有「小偷、畜生」等字樣紙牌上街，父親過去曾因不當管教遭通報，也已完成12周認知輔導教育，如今卻再發生不當管教事件。有專家直言，「有上課跟有成效是兩件事」，課程目的在改變家長認知，但真正重要的是課後是否產生認知及行為改變，不能只看課程有沒有完成。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，兒少保護實務上確實可能遇到家長一再遭裁罰、接受課程，結束後卻又發生不當管教的情況。強制親職教育希望改變家長認知，但家長「上完課」不代表問題就已解決，因此社工後續仍應觀察其行為是否真正改變。

她指出，若孩子再次遭受不當對待，兒少保護不能只靠教育課程，而需要司法、社政及周遭保護網共同介入。若已有保護令，應視實際行為是否涉及違反保護令處理；若尚未有保護令，社工也可依風險評估協助兒少聲請，透過司法作為保護孩子的後盾。

張淑慧說，保護令並非兒少保護的「最後手段」，而是維護兒童權益的重要工具之一。面對有安全疑慮的兒少，社工可依個案情形評估安置、安全計畫及聲請保護令等措施，這些手段並非只能擇一，而可依孩子實際風險搭配進行。

對於家長接受課程後再次出現不當管教，張淑慧表示，後續仍可依個案狀況提高強制親職教育的介入程度；保護令中的相關處遇，也可能要求相對人接受認知教育，或依個別問題接受其他必要處遇。重點仍在於找出家長發生不當管教背後的問題，而非只是再次完成相同課程。

她也強調，兒少保護不能只依賴社工單一系統。孩子若仍在就學，老師可以通報，鄰居、路人發現異狀也能通報，「保護是一個網絡」，新的通報就是新的事件，社工可依過往紀錄及當下風險重新評估，必要時召開個案研討，甚至評估緊急安置。

張淑慧表示，她近一、兩年持續提醒各縣市，強制親職教育應朝更細緻、個別化方向發展。現行課程若將不同家庭放在一起接受相同內容，對部分特殊需求家庭未必能發揮效果，例如家長本身若有身心障礙、認知理解等特殊狀況，與一般家長接受同樣的課程，「老師在上面上課，他聽得懂嗎？」

她認為，各縣市可針對特殊、不利處境家庭發展個別處遇計畫，不應只用同一套課程面對所有家長。除了要求家長「來上課」，更應檢視家長是否真正理解課程內容，以及最後能不能反映在實際的親子互動與管教行為上。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市一名國一女童遭父親要求掛著寫有「小偷、畜生」等字樣紙牌上街，父親過去曾因不當管教遭通報，也已完成12周認知輔導教育，如今卻再發生不當管教事件。示意圖／AI生成
新北市一名國一女童遭父親要求掛著寫有「小偷、畜生」等字樣紙牌上街，父親過去曾因不當管教遭通報，也已完成12周認知輔導教育，如今卻再發生不當管教事件。示意圖／AI生成

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