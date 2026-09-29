想往哪跑？通緝犯搭澎湖輪赴馬公 海巡跨海聯繫一靠岸即活逮

海巡署南部分署第五岸巡隊今天上午查核「澎湖輪」出港旅客名單，發現汪姓男子涉賭博案通緝中，海巡人員見澎湖輪已啟航，立即啟動高、澎跨區聯防機制，通報澎湖馬公商港安檢所，下午澎湖輪抵達馬公港後登船攔截，將汪男逮捕歸案。

今天上午8時55分，海巡署高雄商港安檢所根據澎湖輪出港旅客名單，核對資料時，發現汪姓男子涉及賭博案，經澎湖地方檢察署發布通緝，要趕去抓人，但是，澎湖輪已經在上午9時按表定時間航離高雄港。

高雄商港安檢所人員致電澎湖地檢署法警室查證，確認汪男遭通緝，隨即聯繫船方，掌握汪男在船上動態，並立即通報馬公商港安檢所，在馬公港部署抓人。

今天下午1時32分，澎湖輪抵達馬公港靠泊，馬公商港安檢所隨即人員立刻登船檢查，在澎湖輪車輛甲板發現汪男，確認身分後逮捕他，依法移送澎湖地檢署歸案。