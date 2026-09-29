出門忘帶鑰匙突發奇想爬門縫 花蓮男攔腰卡半空險命喪家門

花蓮市今天發生離奇事故，住在富祥街一名48歲盛姓男子卡在家門口的鐵門上方，上半身在門外、下半身在門內，當場失去呼吸心跳，鄰居發現警急報案，消防員立刻協助男子脫困，送醫後恢復生命跡象。警方研判，獨居男子疑似出門忘了帶鑰匙，突發奇想鑽僅20公分寬門縫不慎受困。

今天半夜0時40分左右，報案人楊姓男子散步準備返家，在富祥街一處民宅，發現鄰居用來進出的鐵門上方，居然卡了一個人，只有上半身，呼喊沒有反應，嚇得趕緊報案。

消防員到場發現該名男子身體懸空，已經失去呼吸心跳，立刻用破壞器材將旁邊的鐵卷門鋸開，從屋內將男子往外推，屋外消防員接手救出，立即施以心肺復甦術，好在送醫搶救後，已恢復自主呼吸心跳，目前還在住院觀察中。

經過身分確認，卡在門上的男子就是屋主盛姓男子，突然離奇卡在自家門上差點失去性命，警方擔心有其他人為因素著手調查。不過經調閱監視器後，發現獨居的屋主盛男在0時9分將機車從鐵門牽到路上，順手把門關上，卻疑似忘了帶鑰匙想返回屋內。

盛男看鐵門上有空隙，決定要爬上方門縫鑽進屋內，但縫隙只有20公分寬，成年男子難以順利通過，疑似過程中，盛男不慎卡在門縫，整個身體懸空無法動彈。大約卡了30分鐘才被鄰居發現，消防與鄰居合力破門才撿回一命。