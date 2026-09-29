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女童遭掛畜生牌遊街 家屬曝「兄妹都被父打」目睹妹妹被揍到流血
新北市1名女童疑因偷拿哥哥玩具，竟被父親要求在身上掛著寫有小偷、畜生字樣的紙板遊街，父因違反保護令遭警方逮捕送辦。父親親屬表示妹妹（女童）及哥哥只要不乖就會被父親毆打，他們發現時都會勸阻，但因為是外人也插不了手。
據了解，女童與哥哥及父親同住，母親在生完女童後就離家出走，平時兄妹均由打零工兼送外送的父親照顧，家中經濟狀況不佳是低收入戶。該里里長表示，之前接觸父親及其孩子時並未發現明顯異狀，里辦公處平時會提供物資給黃男一家，中秋節前一天還看到父親與孩子在樓下烤肉，雙方也有打招呼。
父親的親屬透露，因為他工作不穩定，近期才介紹他去做網購業者的理貨員，收入也不高，兩個小孩的開銷他們都會協助幫忙。父親平時就常動手毆打女兒及兒子，大都是用巴掌或拖鞋，其中以女兒挨打的頻率最高甚至被打到流血，而且哥哥也常會打妹妹。
父親親屬指出，昨天帶妹妹去看醫生時，才赫然發現妹妹全身都是傷。過去曾多次看到或聽到父親用拖鞋、巴掌毆打女童甚至導致流血，自己與周遭友人雖曾嘗試勸阻，但因身為外人，實在難以全面介入對方的家庭私事。
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