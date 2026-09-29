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台78線大卡車爆胎自撞「廢棄物石塊散落滿路」 警車到場竟又被另車追撞

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

一輛滿載建築廢棄物的大卡車，今天中午沿著雲林縣台78快速道路，由東向西往土庫方向行駛，行經25.5k處約虎尾交流道附近，疑似爆胎失控，整輛車自撞右側護欄。盤旋多圈後，車上夾雜鋼筋水泥的建築廢棄物，散落一地造成塞車，警方趕往處理時，一輛自小客車再撞上警車，兩起車禍共造成2人受傷，目前仍由警方處理並清理路面中。

警方獲報，今天中午約12時30分，一輛載運建築廢棄物的大卡車，沿著雲林東西向快速道路，從虎尾往台西方向行駛，行經虎尾交流道附近，疑為爆胎，整輛車失控撞上路肩護欄，因撞擊力大，整輛車盤旋後，車上所載的大量水泥塊，散落滿地，幸好當時後方來車緊急減速，才未被散落的飛石擊中。

大卡車肇事後停於外側車道，車輛沿著內車道緩緩行駛，行速援慢也造成該路段塞車，警方趕到現場，

將頭部受傷的大卡車楊姓男駕駛，送醫治療，並通知相關單位清理道路，直至下午清理工作尚未完成，提醒路過此路段車輛要減速慢行。

這起車禍發生意外插曲，警方獲報趕到場進行交管疏導，未料，一輛自小客車疑似未注意前面車況，撞擊警戒中的警車，幸該名女駕駛僅受輕傷，可自行下車未有大礙，但車輛安全氣囊已炸開，車頭嚴重毀損。兩起車禍由警方處理中。

一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影
一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影

一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影
一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影

一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影
一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影

一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影
一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，幸未擊中其他車，造成卡車司機受傷，現場滿目瘡痍。記者蔡維斌／攝影

一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，警方趕往處理時，一輛自小客車再撞上警車，幸好車上女姓駕駛只受輕傷。記者蔡維斌／攝影
一輛滿載建築廢棄物的大卡車疑在雲林東西向快速道路爆胎自撞，水泥石塊散落一地，警方趕往處理時，一輛自小客車再撞上警車，幸好車上女姓駕駛只受輕傷。記者蔡維斌／攝影

自撞 廢棄物 警車

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