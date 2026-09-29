女童被掛「小偷、畜生」牌遊街 專家：親職教育應回應家庭個別需求

兒虐示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

新北市有國一女童遭父親要求掛著寫有「小偷、畜生」等字樣紙牌上街，家人還在旁錄影，女童父親過去曾因不當管教遭通報，並已完成法院要求的12周認知輔導教育。專家表示，不能僅從再次發生事件就認定課程沒有效果，但每個家庭問題不同，親職教育若採團體方式，未必能完全回應個別需求，較彈性的作法可採「團體加個別」方式介入。

暨南大學社工系特聘教授王珮玲表示，目前親職教育可能採團體或個別方式進行，各地及不同執行單位作法也可能不同。團體課程有其功能，包括讓家長了解法律對管教界線的規範，以及不同年齡兒童在成長過程中的身心發展、行為表現及背後可能傳達的訊號，這些都是父母普遍需要具備的基本知識。

不過，王珮玲說，每個家庭發生不當管教的原因差異很大，有些可能是家長對管教的認知出現問題，有些是缺乏管教能力，也可能涉及情緒控制、夫妻相處、經濟壓力，甚至酒精使用等不同因素，「每個人的差異實在太大了」。

因此，她認為，若只採團體課程，有時較難深入了解每個家庭的個別狀況，更具彈性的方式是將團體與個別服務搭配。一般性的兒童發展、法律及親職知識可透過團體課程提供，再針對不同家庭面臨的問題進行個別協助，才能更貼近家長真正需要的幫助。

至於家長完成課程後是否就等於結案，王珮玲表示，這類已進入兒少保護體系、甚至經法院裁定的家庭，本身通常已有一定程度的風險，社會局原則上仍會持續追蹤家庭狀況及是否改善，「不會說上完課就跟你拜拜了」，而是達到一定結案指標後才會結案。

對於受害女童具有特殊教育需求，王珮玲也指出，特教生狀況差異更大，可能涉及智能、行為或不同身心障礙，每個孩子需要的協助並不相同，因此更需要依個別情況處理。學校本身也有針對特教生的個別輔導，她相信社政介入時，也會注意孩子的特殊需求。

王珮玲另特別呼籲，這起事件最初因民眾拍攝後在網路流傳而受到注意，拍攝者當下可能是希望求助，但事件曝光後，相關影像應停止繼續轉傳，以免對孩子造成第二次傷害。她說，民眾若在街頭目睹類似情況，「趕快報警就對了」，警方到場後除可立即處理人身安全及可能涉及的刑責，也會通知社政單位介入。

「這絕對是一個兒保事件。」王珮玲表示，警方處理的是第一時間的人身安全及司法問題，但孩子後續仍需要協助，社工也會在接獲通報後介入。相較於持續轉傳孩子遭羞辱的影像，第一時間報警、啟動兒少保護機制，才是對孩子較直接的協助。

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