國1嘉義段連環撞！5車碰撞4人傷 45分鐘後恢復通車

國道1號嘉義段今天上午發生5車連環碰撞事故，穆姓男子駕駛大貨車行經南向265公里處時，疑變換車道不當碰撞外側車道轎車，遭撞轎車失控後又與其他車輛碰撞，後方另有小貨車追撞前車並向前推撞，事故共造成4人輕傷送醫，現場一度影響交通，約45分鐘後排除恢復通車。

國道警方表示，事故發生於今天上午11時46分，穆男駕駛大貨車行駛中線車道，疑因變換車道不當，碰撞外側車道趙女駕駛的小客車，趙女車輛遭撞後失控偏移至內側車道，再碰撞宋男駕駛的小客車。

事故發生後，後方林男駕駛小貨車疑未保持安全距離，追撞陳男駕駛的小客車，隨後再向前推撞趙女及穆男車輛，形成5車連環碰撞，共造成4人輕傷，傷者均送醫診治。

警方獲報到場處理及疏導交通，事故現場於中午12時31分排除，全線恢復通車。除趙女尚未接受酒測外，其餘駕駛酒測均無飲酒情形，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

國道警方提醒，駕駛人行車應注意前方車況並保持安全距離，變換車道除應使用方向燈，也須確認與其他車輛保持足夠安全間隔，避免因變換車道或跟車過近引發事故。

警方初步調查，大貨車疑變換車道不當引發後續碰撞事故。圖／警方提供

國道1號南向265公里今天發生5車連環碰撞事故，其中一輛小貨車車頭受損。圖／警方提供

國道1號嘉義段發生5車連環碰撞，現場散落不少車體碎片。圖／警方提供

事故中一輛銀色小客車車側留下明顯擦撞痕跡，隨後由拖吊車移除。圖／警方提供