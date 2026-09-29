聽新聞
0:00 / 0:00
國1嘉義段連環撞！5車碰撞4人傷 45分鐘後恢復通車
國道1號嘉義段今天上午發生5車連環碰撞事故，穆姓男子駕駛大貨車行經南向265公里處時，疑變換車道不當碰撞外側車道轎車，遭撞轎車失控後又與其他車輛碰撞，後方另有小貨車追撞前車並向前推撞，事故共造成4人輕傷送醫，現場一度影響交通，約45分鐘後排除恢復通車。
國道警方表示，事故發生於今天上午11時46分，穆男駕駛大貨車行駛中線車道，疑因變換車道不當，碰撞外側車道趙女駕駛的小客車，趙女車輛遭撞後失控偏移至內側車道，再碰撞宋男駕駛的小客車。
事故發生後，後方林男駕駛小貨車疑未保持安全距離，追撞陳男駕駛的小客車，隨後再向前推撞趙女及穆男車輛，形成5車連環碰撞，共造成4人輕傷，傷者均送醫診治。
警方獲報到場處理及疏導交通，事故現場於中午12時31分排除，全線恢復通車。除趙女尚未接受酒測外，其餘駕駛酒測均無飲酒情形，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。
國道警方提醒，駕駛人行車應注意前方車況並保持安全距離，變換車道除應使用方向燈，也須確認與其他車輛保持足夠安全間隔，避免因變換車道或跟車過近引發事故。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。