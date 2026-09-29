聽新聞
0:00 / 0:00
只因200元檢修費當街大打出手 虎尾電腦店變格鬥場雙方互告
虎尾鎮一家電腦修護店昨天一名客人檢修電腦並查出損壞原因，店家向他收取五百元檢查費，客人付費心有不願，店家即退還兩百元並說明如在店修復，檢查費會全退，但客人情緒一來把兩百元丟地上後離去，店家硬要退他兩百，雙方即在店前爆發衝突大打出手，過程全被路人拍下，雙方也互告傷害、公然侮辱。
47歲田姓男子昨天下午帶電腦到虎尾鎮一家電腦店維修，許姓工程師檢修後發現是顯示卡損壞，更換約需兩千元，田男似沒意願要修，店方即向他收取五百元檢查費，田雖付了錢但認為不太合理。
店家見他似面有難色，即先退還兩百元給他，並向他說明若有要修理電腦，就不收檢查費，會把五百元全數退還。
沒想到田男，把兩百元留下就離去，店方人員追出去還他兩百元，「你以為我花不起嗎？」田咆哮並將兩百元揉成一團丟進店內，店家再把錢丟出去，雙方爆發口角衝突，進而在店前大打出手拉扯推擠，過程全被路人拍下貼網。
警方獲報趕往處理，當事人原聲稱只是消費糾紛表示無需警方處置。不料事後，雙方又到派出所互告傷害、恐嚇、公然侮辱，警方今天將全案函送雲林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。