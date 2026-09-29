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只因200元檢修費當街大打出手 虎尾電腦店變格鬥場雙方互告

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

虎尾鎮一家電腦修護店昨天一名客人檢修電腦並查出損壞原因，店家向他收取五百元檢查費，客人付費心有不願，店家即退還兩百元並說明如在店修復，檢查費會全退，但客人情緒一來把兩百元丟地上後離去，店家硬要退他兩百，雙方即在店前爆發衝突大打出手，過程全被路人拍下，雙方也互告傷害、公然侮辱

47歲田姓男子昨天下午帶電腦到虎尾鎮一家電腦店維修，許姓工程師檢修後發現是顯示卡損壞，更換約需兩千元，田男似沒意願要修，店方即向他收取五百元檢查費，田雖付了錢但認為不太合理。

店家見他似面有難色，即先退還兩百元給他，並向他說明若有要修理電腦，就不收檢查費，會把五百元全數退還。

沒想到田男，把兩百元留下就離去，店方人員追出去還他兩百元，「你以為我花不起嗎？」田咆哮並將兩百元揉成一團丟進店內，店家再把錢丟出去，雙方爆發口角衝突，進而在店前大打出手拉扯推擠，過程全被路人拍下貼網。

警方獲報趕往處理，當事人原聲稱只是消費糾紛表示無需警方處置。不料事後，雙方又到派出所互告傷害、恐嚇、公然侮辱，警方今天將全案函送雲林地檢署偵辦。

為了200元電腦檢修費爆發衝突，演為當街鬥毆事件。圖／截自網路虎尾人（讚）出來
為了200元電腦檢修費爆發衝突，演為當街鬥毆事件。圖／截自網路虎尾人（讚）出來

為了200元電腦檢修費爆發衝突，演為當街鬥毆事件。圖／許姓當事人提供
為了200元電腦檢修費爆發衝突，演為當街鬥毆事件。圖／許姓當事人提供

為了200元電腦檢修費爆發衝突，演為當街鬥毆事件。圖／許姓當事人提供
為了200元電腦檢修費爆發衝突，演為當街鬥毆事件。圖／許姓當事人提供

虎尾鎮 顯示卡 公然侮辱

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