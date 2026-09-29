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電動車起火最怕熱失控 金門消防烈嶼實兵演練 直攻底盤鋰電池

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

隨著電動車數量逐年增加，鋰電池起火也成為消防搶救的新挑戰。金門縣消防局第一大隊日前在烈嶼鄉進行「電動車火災搶救聯合演練」，模擬戶外電動車起火，演練重點聚焦於鋰電池「熱失控」的特殊滅火機制，與行動供水持續不中斷的水源戰術，出動第一大隊及烈嶼、金寧、金城分隊共7輛救災車、14名消防人員，實地驗證鋰電池滅火。

這場演練的難題不只是「把火撲滅」，而是如何避免鋰電池持續升溫、復燃；消防局指出，電動車底盤鋰電池若因撞擊、受損或短路引發「熱失控」，可能出現高溫燃燒、大量有毒濃煙等情形，即使表面火勢撲滅，電池內部仍可能持續升溫，增加復燃風險。

由於電池模組大多包覆在車輛底部，傳統從車體外部射水，未必能有效冷卻電池核心，因此消防局近年導入「底盤專用瞄子」，演練中，消防人員將瞄子伸入車底，直接對準電池模組持續注水降溫，藉此提升滅火效率並降低復燃可能。

除了滅火本身，烈嶼特殊的地理環境，也讓「水」成為另一項考驗。消防局特別將演練場地選在烈嶼，模擬當地水源及供水條件相較大金門受限的情況，實際操作水庫車串接及接力運水，驗證在大量用水的電動車火災中，如何建立不中斷的「行動供水」機制。

消防局第一大隊大隊長董必文表示，面對電動車等新型態運具增加，消防團隊將持續精進搶救戰術、充實救災科技裝備，並透過常態化實兵演練累積應變經驗，在強化火災搶救效率的同時，也確保第一線消防人員的救災安全。

消防局提醒，民眾平時應了解電動車使用及充電安全，若發生火災，應立即遠離現場並撥打119報案，提供消防人員車輛型式及起火狀況等資訊，爭取黃金搶救時間。

金門縣消防局第一大隊在烈嶼鄉進行「電動車火災搶救聯合演練」，模擬戶外電動車起火，出動第一大隊及烈嶼、金寧、金城分隊共7輛救災車、14名消防人員，實地驗證鋰電池「熱失控」滅火。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局第一大隊在烈嶼鄉進行「電動車火災搶救聯合演練」，模擬戶外電動車起火，出動第一大隊及烈嶼、金寧、金城分隊共7輛救災車、14名消防人員，實地驗證鋰電池「熱失控」滅火。圖／金門縣消防局提供

由於電動車的電池模組大多包覆在車輛底部，傳統從車體外部射水，未必能有效冷卻電池核心，消防局近年導入「底盤專用瞄子」，演練中，消防人員將瞄子伸入車底，直接對準電池模組持續注水降溫，藉此提升滅火效率並降低復燃可能。圖／金門縣消防局提供
由於電動車的電池模組大多包覆在車輛底部，傳統從車體外部射水，未必能有效冷卻電池核心，消防局近年導入「底盤專用瞄子」，演練中，消防人員將瞄子伸入車底，直接對準電池模組持續注水降溫，藉此提升滅火效率並降低復燃可能。圖／金門縣消防局提供

金門 鋰電池 實兵演練

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