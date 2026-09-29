3名泰國籍移工因酒後失控爆發肢體衝突遭警方逮捕。圖：截自Threads-yuesheng.1985

桃園市中壢區3名泰國籍移工昨(28)日晚間疑因酒後口角爆發肢體衝突，警方獲報趕抵中正路，循線將3人通知到案，並依法裁罰，警方也通知雇用公司加強約束。

警方循線於附近將潘男等3人通知到案。圖：截自Threads-yuesheng.1985

中壢警分局中壢派出所說明，泰國籍移工潘男、亞男及才男等3人疑因酒後引發口角進而肢體衝突，警方到場後調閱現場監視器影像，循線於附近將潘男等3人通知到案，全案依違反社會秩序維護法裁罰，並通知所屬雇用公司約束行為。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方持續針對轄內特種營業場所臨檢，加強查察。呼籲民眾應理性飲酒，切勿酒後進而引發衝突。警方對於暴力滋事行為，將依法查處，從嚴究辦，維護市民安全及公共秩序

分局也持續利用機會向外籍移工宣導勿酒駕、勿衝突、勿將帳戶借於他人使用或誤信高薪打工機會以免觸法網等預防犯罪觀念。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢3泰籍移工酒後上演全武行 驚動警方下場慘了

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