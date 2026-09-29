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宜蘭連假死亡車禍 22歲女騎機車上班與轎車碰撞噴飛傷重不治

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭連假期間發生死亡車禍，22歲薛姓女子27日一早騎機車出門上班，在壯圍鄉功勞路口與永樂路63巷口與魏姓男子駕駛的小客車發生碰撞，薛女噴飛倒在路旁田間，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。警方初步調查駕駛無酒駕，還在調查肇事原因。

據了解，薛姓女子從事服務業，連假期間仍出門上班，27日上午8時許，騎機車沿永樂路63巷由南往北騎乘，在功勞路口，與48歲魏姓男子駕駛，由東往西行駛的小客車發生碰撞。

監視器畫面顯示，兩車撞擊力道猛烈，薛姓女子的機車零件四散，薛女噴飛到路旁田間，轎車繼續往前滑行約20公尺才停下。消防人員趕到時，發現薛女已經沒有呼吸心跳，緊急送醫仍未能救回；魏男手部輕微燒燙傷，車上另有2名孩童沒有受傷。

礁溪警分局初步調查，駕駛酒測值為0，還在釐清事發原因；警方呼籲，用路人應隨時注意車前狀況，以避免發生交通事故。

宜蘭縣壯圍鄉功勞路與永樂路63巷口，27日發生轎車與機車碰撞車禍，造成22歲女騎士噴飛田間，送醫不治。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣壯圍鄉功勞路與永樂路63巷口，27日發生轎車與機車碰撞車禍，造成22歲女騎士噴飛田間，送醫不治。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣壯圍鄉功勞路與永樂路63巷口，27日發生轎車與機車碰撞車禍，造成22歲女騎士噴飛田間，送醫不治。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣壯圍鄉功勞路與永樂路63巷口，27日發生轎車與機車碰撞車禍，造成22歲女騎士噴飛田間，送醫不治。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣壯圍鄉功勞路與永樂路63巷口，27日發生轎車與機車碰撞車禍，造成22歲女騎士噴飛田間，送醫不治。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣壯圍鄉功勞路與永樂路63巷口，27日發生轎車與機車碰撞車禍，造成22歲女騎士噴飛田間，送醫不治。記者王燕華／翻攝

宜蘭 連假 車禍

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