聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭連假死亡車禍 22歲女騎機車上班與轎車碰撞噴飛傷重不治
宜蘭縣連假期間發生死亡車禍，22歲薛姓女子27日一早騎機車出門上班，在壯圍鄉功勞路口與永樂路63巷口與魏姓男子駕駛的小客車發生碰撞，薛女噴飛倒在路旁田間，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。警方初步調查駕駛無酒駕，還在調查肇事原因。
據了解，薛姓女子從事服務業，連假期間仍出門上班，27日上午8時許，騎機車沿永樂路63巷由南往北騎乘，在功勞路口，與48歲魏姓男子駕駛，由東往西行駛的小客車發生碰撞。
監視器畫面顯示，兩車撞擊力道猛烈，薛姓女子的機車零件四散，薛女噴飛到路旁田間，轎車繼續往前滑行約20公尺才停下。消防人員趕到時，發現薛女已經沒有呼吸心跳，緊急送醫仍未能救回；魏男手部輕微燒燙傷，車上另有2名孩童沒有受傷。
礁溪警分局初步調查，駕駛酒測值為0，還在釐清事發原因；警方呼籲，用路人應隨時注意車前狀況，以避免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。