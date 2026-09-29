三重女童疑受虐遭掛小偷紙板遊街 父涉違反家暴令遭警逮捕

新北市三重區1名女童疑因偷哥哥玩具，被父親要求在身上掛著小偷、畜生字樣的紙板帶上馬路遊街。警方查出父親涉嫌違反保護令逮捕送辦並建請聲押。新北市議員彭佳芸透露有鄰居表示，女童疑因長得很像離家出走多年的母親，才會被父親針對。

有網友在Threads貼文表示，昨天下午3時許在三重區捷運路37巷發現有1名女童身上扛著雙面紙板，上面寫著名字及小偷、畜生，一旁疑似父親及哥哥在旁跟隨，監督女童往人多的地方走，哥哥還拿著手機一路錄影，至少走過2家超商跟公園。

走到超商後引發騷動，民眾紛紛上前關切，店員見狀也上前阻止哥哥錄影，此時疑似父親的男子才叫女童把牌子拿下來。原PO表示女童神情恍惚，臉上跟手臂上都有傷，當時家長並未說為何要這麼做。但因無法阻止他們離去，希望社工可以介入，阻止這種管教模式。

畫面被PO網後引發網友關心，三重警獲報立即到場調查，並於當天下午5時27分許循線到女童住處查訪，經查該名女童與同樣就讀國中的哥哥及黃姓父親同住，黃父去年因對女童不當管教被法院核發保護令為期2年，並得進行輔導教育12周，黃男於今年完成課程。此次明顯已違反保護令，警方立即將他逮捕，詢後將依法送辦並建請檢察官聲押，同時同步進行婦幼通報，請社工協助安置兄妹。

據了解，女童與哥哥及父親同住，母親在生完女童後就離家不知所蹤，平時兄妹均由打零工的黃男照顧，家中經濟狀況不佳是低收入戶，該里里長江燕輝表示，之前接觸黃男及其孩子時並未發現明顯異狀。里辦公處平時會提供物資給黃男一家；中秋節前一天還看到黃父與孩子在住處樓下烤肉，當時雙方也有打招呼。新北市議員彭佳芸表示，黃男鄰居透露受虐女童因長得很像母親，才會被父親針對。

三重女童身上掛著寫有小偷、畜生字樣的紙板，被父親及哥哥帶到這裡遊街。記者黃子騰／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線