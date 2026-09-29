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高雄國中生連假攔河堰戲水！13歲少年落水失蹤1天…下游200公尺撈獲遺體

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄湖內區3名就讀國二的男學生，昨天下午1時33分許前往湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中1名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，今天上午8時許，高雄市消防局會同台南市消防局持續搜索，約中午12時許，於落水點下游約200公尺處找到失聯學生，已明顯死亡。

高雄3名戲水的國中生都是湖內當地人，昨天下午相約到田尾里大湖抽水站攔砂壩玩水，失聯的男學生和同學說要再玩一下，詎料後來就沉入水中失去蹤影。

據了解，該處為農田水利署管理，主要供周邊農田攔水灌溉使用，現場貼有多座水深危險，禁止戲水的警告標示牌，因攔河堰水流量大又急，研判可能不熟悉水性被捲走。

男學生落水位置屬於台南市轄區，昨天搜救行動執行一下午，因搜尋未果，入夜後暫停搜救，今早8時許高雄市消防局、台南市消防局再次動員搜救，約中午12時許，於失聯位置下游200公尺處岸邊，找到失聯學生，已明顯死亡，後續由警方報驗確認死因。

3名就讀國二的男學生昨天下午前往高市湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中一名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，今天尋獲時已經死亡，現場可見禁止戲水標誌。圖／讀者提供
3名就讀國二的男學生昨天下午前往高市湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中一名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，今天尋獲時已經死亡，現場可見禁止戲水標誌。圖／讀者提供

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