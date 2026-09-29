高雄國中生連假攔河堰戲水！13歲少年落水失蹤1天…下游200公尺撈獲遺體

高雄湖內區3名就讀國二的男學生，昨天下午1時33分許前往湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中1名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，今天上午8時許，高雄市消防局會同台南市消防局持續搜索，約中午12時許，於落水點下游約200公尺處找到失聯學生，已明顯死亡。

高雄3名戲水的國中生都是湖內當地人，昨天下午相約到田尾里大湖抽水站攔砂壩玩水，失聯的男學生和同學說要再玩一下，詎料後來就沉入水中失去蹤影。

據了解，該處為農田水利署管理，主要供周邊農田攔水灌溉使用，現場貼有多座水深危險，禁止戲水的警告標示牌，因攔河堰水流量大又急，研判可能不熟悉水性被捲走。

男學生落水位置屬於台南市轄區，昨天搜救行動執行一下午，因搜尋未果，入夜後暫停搜救，今早8時許高雄市消防局、台南市消防局再次動員搜救，約中午12時許，於失聯位置下游200公尺處岸邊，找到失聯學生，已明顯死亡，後續由警方報驗確認死因。