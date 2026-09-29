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75歲老婦訪友後回家路上迷途4公里　中壢警暖心護送返家

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園中壢一名75歲陳姓老婦日前從自立二街家中，前往龍岡一帶訪友，因不熟悉周邊環境，迷失返家方向，在炎熱天氣下顯得疲憊、慌張。中壢分局龍興派出所警員巡邏經過，察覺異狀後主動上前關心，確認身分後協助老婦平安返家。

龍興派出所警員游琇媛、徐維陽日前中午執行巡邏勤務，行經龍岡路二段時，發現一名老婦神色慌張、站立不穩，立即下車了解，並向附近民眾詢問，得知她已在當地停留許久。經了解，老婦當天外出尋找朋友，卻因對當地道路不熟，找不到回家的方向。

好在陳婦隨身攜帶證件，兩人在確認老婦身分後，發現陳婦竟已離家4公里遠，考量老太太的安全，決定協助她搭乘警車返家，過程中細心攙扶，留意上下車安全，抵達後再陪同走到自立二街家門，讓這段迷途插曲平安落幕。

中壢分局長林鼎泰表示，提醒民眾家中如有年長者，可協助隨身攜帶緊急聯絡資訊、智慧定位裝置或向分局偵查隊辦理指紋建檔。長者外出時多加關心行程，共同守護長者安全。

桃園中壢一名75歲陳姓老婦日前從自立二街家中，前往龍岡一帶訪友，因不熟悉周邊環境，迷失返家方向，中壢分局龍興派出所警員協助返家。圖／中壢分局提供
桃園中壢一名75歲陳姓老婦日前從自立二街家中，前往龍岡一帶訪友，因不熟悉周邊環境，迷失返家方向，中壢分局龍興派出所警員協助返家。圖／中壢分局提供

桃園中壢一名75歲陳姓老婦日前從自立二街家中，前往龍岡一帶訪友，因不熟悉周邊環境，迷失返家方向，中壢分局龍興派出所警員協助返家。圖／中壢分局提供
桃園中壢一名75歲陳姓老婦日前從自立二街家中，前往龍岡一帶訪友，因不熟悉周邊環境，迷失返家方向，中壢分局龍興派出所警員協助返家。圖／中壢分局提供

中壢 老婦 派出所

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