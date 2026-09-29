桃園市大園區一名28歲阮姓越南籍女移工日前不慎將手機遺失。圖：讀者提供

桃園市大園區一名28歲阮姓越南籍女移工日前不慎將手機遺失，因手機內存有許多重要資料及珍貴回憶，一時遍尋不著焦急萬分便至派出所請求協助，所幸員警善用手機內建的「尋找」功能協助定位，成功鎖定手機位置後，便陪同阮女及其男友沿著定位範圍徒步搜尋，最後在工業區一家公司門口的花圃草叢中順利找到遺失手機，讓阮女感激萬分。

員警善用手機內建的「尋找」功能協助定位，成功找回手機。圖：讀者提供

大園分局表示，大園派出所所長童元毅、警員莊閎州日前下午14時許執行巡邏勤務時接獲阮女報案，表示自己在大園工業區公司附近不慎遺失手機，由於手機內存放許多重要資料及珍貴回憶，遍尋不著的她一時之間焦急不已只好尋求警方協助。莊閎州受理後耐心了解情況，並協助阮女使用蘋果手機內建的「尋找」功能定位，成功鎖定手機位置就在大園區中山北路264號附近。

員警確認手機位置後，隨即陪同阮女及其男友前往現場，依據定位範圍徒步搜尋，並仔細比對周邊環境，最後在造紙公司門口的花圃草叢中發現遺失手機。經檢視後，手機雖有些微損傷，但功能仍可正常使用，順利物歸原主。阮女找回手機後喜出望外，頻頻向2人表達感謝，對台灣警察積極為民服務的態度深表肯定。

大園分局提醒，民眾平時應妥善保管手機及重要財物，並可事先開啟手機定位及「尋找」功能，若不慎遺失時，可透過定位資訊提高尋回機會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園女移工遺失手機急壞 警靠「這招」成功找回