影／澎湖漁船船長落海昏迷 海巡緊急救人

澎湖海域今天上午發生漁船船長不明原因落海意外。海巡署金馬澎分署獲報，澎湖籍「滿義發」漁船有人員落海呼救，立即派遣PP-10066艇前往救援，海巡艇立即馳往落水海域，救上落海的船長，但人已陷入昏迷，隨即實施CPR搶救，並火速送回馬公搶救。

海巡署金馬澎分署表示，今天上午7時50分許接獲通報，當時PP-10066海巡艇正執行內垵南方約0.4浬海域勤務，發現「滿義發」漁船有人員呼救，得知船長不明原因落海，艇上人員立即展開救援，僅約3分鐘便將落海船長救起。

不過，船長被救起時已呈現昏迷狀態，海巡人員立即在艇上實施心肺復甦術（CPR），同時通報澎湖縣消防局派遣救護車前往海巡隊部碼頭接手。

由於「滿義發」當時船上僅有1人，且船舶處於漂流狀態，為避免發生二次意外，海巡另派2名人員登船協助駕駛返港，確保船舶安全。

海巡艇載著昏迷船長返回馬公，上午8時21分順利抵達海巡隊部碼頭，船長隨即由消防救護人員接手送醫，緊急送往三軍總醫院澎湖分院救治，詳細落海原因仍待了解。

海巡署金馬澎分署表示，海上突發事故瞬息萬變，海巡秉持「生命至上、救援第一」原則，接獲緊急通報後立即派遣艦艇前往救援。近期海象多變，也提醒漁民出海作業務必注意安全，穿著救生衣並保持警覺，若海上發生緊急事故，可撥打海巡署「118」免費報案專線，或透過漁業通訊電台通報，海巡將立即派艇馳援。

澎湖漁船船長不明原因落海，海巡人員正搶救他。記者林保光／翻攝