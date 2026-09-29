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屏北馬達電纜屢被竊農民氣炸 警方逮嫌犯贓物已便宜變賣

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏北地區近日許多農民報案，指出農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，里港警分局成立專案小組，調查後鎖定35歲蔡姓男子涉嫌重大，27日將他拘提到案，經統計涉嫌竊盜案件共8案，訊後屏東地檢署向法院聲請羈押獲准。

受害農民遍及屏東縣里港鄉、九如鄉及鹽埔鄉等地，警方針對相關案件進行分析比對，發現多起案件犯案手法及特徵相似，研判為同一竊嫌所為，警方立即成立專案小組擴大調閱沿線監視器及蒐集相關事證，27日在里港鄉武洛路段將蔡嫌拘提到案。

警方調查，蔡嫌自9月4日至26日止，於屏北地區陸續竊取農民抽水馬達、水車葉片及農地電線等，得手後立即將贓物帶至資源回收場變賣，目前查知涉及竊盜案件共8案，合計損失約20萬餘元，蔡嫌變賣所得4萬餘元，警方將持續擴大追查釐清是否尚有其他被害人。

被害農民氣憤表示，農地及養殖池的抽水馬達、電線等是重要生產設備，被偷不僅造成財物損失，也可能影響農民正常耕作和養殖。小偷實在太可惡，為了變賣這些小錢影響農民生計。蔡嫌訊後依竊盜罪移送屏東地檢署，檢察官向法院聲請羈押獲准。

屏北地區近日許多農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，警方27日逮捕偷竊的35歲蔡姓男子。圖／警方提供
屏北地區近日許多農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，警方27日逮捕偷竊的35歲蔡姓男子。圖／警方提供

屏北地區近日許多農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，警方27日逮捕竊嫌。圖／警方提供
屏北地區近日許多農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，警方27日逮捕竊嫌。圖／警方提供

屏北地區近日許多農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，被變賣到資源回收場。圖／警方提供
屏北地區近日許多農地及養殖池的抽水馬達、水車葉片及電線等被偷竊，被變賣到資源回收場。圖／警方提供

電纜 農民 屏東

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