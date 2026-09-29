高雄港疑隨機攻擊！女遊客遭陌生男突襲毆打受傷

高雄港7號碼頭昨天晚間發生女遊客疑遭陌生男子隨機事故；陳姓女子行經港區時，突然遭1名男子 抓頭毆打，造成手腳及額頭擦挫傷。事發影片被民眾貼上社群，並以「遛狗還有WWE可以看」為題，引發網友議論。高雄港務警察總隊獲報後，今天表示已鎖定特定嫌犯，全力追查中。

高雄港務警察總隊表示，昨天晚間7時50分許接獲通報，高雄港7號碼頭發生女子遭男子毆打案件，警方立即派員趕赴現場處理。

警方調查，陳姓女子當時行經7號碼頭，突然1名男子不明原因出手毆打，造成她手腳及額頭擦挫傷，眼鏡及手機也在衝突過程中遭毀損，港務消防隊到場後將陳女送往阮綜合醫院就醫，暫無大礙。

陳女向警方表示，她與攻擊男子並不認識，事發相當突然，事後已針對傷害及毀損部分提出告訴。

警方目前已調閱案發地點及周邊監視器畫面，並鎖定1名特定對象追查，將進一步釐清男子身分及攻擊原因，也將查明是否屬於隨機攻擊遊客，待嫌犯到案後深入調查。