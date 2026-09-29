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男子赴日自助旅行失聯 中市警聯繫駐日代表處助他秋節返台團圓

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名男子日前獨自赴日自助旅行，未料在返台前夕隨身行李不慎遺失，錢包、證件及手機都不見了，陷入斷聯且無法返國的窘境。在台家屬因聯繫不上男子，於是向警方報案協尋。所幸經警方與外交部駐日經濟文化代表處聯繫，確認男子平安且受安置於東京池袋警察署，並順利協助其補辦手續購票，及時趕在中秋節前夕返台與家人團聚。

據了解，該名男子隻身前往日本自助旅行5天，原定在最後一天清晨搭機返國，但直至中午，在台親友仍未見其蹤影，多次撥打電話均無人接聽，擔心發生意外，隨即向烏日警分局求助。

因涉及國人旅外急難事件，警方除通報外交部啟動海外急難救助機制，且考量啟動相關協尋程序需家屬身分證明文件，烏日警分局烏日派出所員警又趕赴男子戶籍地通知其父，協助將證明文件傳真至外交部。

警方說，正當家屬心急如焚之際，駐日代表處傳來好消息，表示該男子因在東京不慎遺失包含手機與身分證件在內的所有個人行李，求助後暫由東京池袋警察署安置。男子父親獲知愛子人身平安，懸著的心終於放下，隨後在家屬與駐外單位跨海協助下順利訂妥返台機票，中秋節前夕平安抵台。

烏日警分局提醒，出國前可在行李放置防丟追蹤器，並備妥重要證件影本及緊急聯絡資訊。旅途中如遇急難，可聯繫外交部海外緊急服務專線或駐外館處尋求協助。

男子順利返台，家屬感謝台中市烏日警分局員警。圖／警方提供
男子順利返台，家屬感謝台中市烏日警分局員警。圖／警方提供

自助旅行 失聯 中秋節

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