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高雄湖內國中生攔河堰戲水失聯 台南、高雄警消今持續搜救
高雄湖內區3名就讀國二的男學生，昨天下午前往湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中1名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，消防局出動6車2艇12人前往搶救，今天上午8時許，高雄市消防局會同台南市消防局持續搜索，目前仍未傳出好消息。
高雄3名戲水的國中生都是湖內當地人，昨天下午相約到田尾里大湖抽水站攔砂壩玩水，失聯的男學生和同學說要再玩一下，詎料後來就沉入水中失去蹤影。
警消表示，該處為農田水利署管理，主要供周邊農田攔水灌溉使用，現場貼有多座水深危險，禁止戲水的警告標示牌，因攔河堰水流量大又急，研判可能不熟悉水性被捲走。
高雄市消防局說，男學生落水位置屬於台南市轄區，今天配合台南市消防局，上午8時許再出動人、車、艇持續搜索。
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