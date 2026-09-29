高雄湖內國中生攔河堰戲水失聯 台南、高雄警消今持續搜救

高雄湖內區3名就讀國二的男學生，昨天下午前往湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中1名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，消防局出動6車2艇12人前往搶救，今天上午8時許，高雄市消防局會同台南市消防局持續搜索，目前仍未傳出好消息。

高雄3名戲水的國中生都是湖內當地人，昨天下午相約到田尾里大湖抽水站攔砂壩玩水，失聯的男學生和同學說要再玩一下，詎料後來就沉入水中失去蹤影。

警消表示，該處為農田水利署管理，主要供周邊農田攔水灌溉使用，現場貼有多座水深危險，禁止戲水的警告標示牌，因攔河堰水流量大又急，研判可能不熟悉水性被捲走。

高雄市消防局說，男學生落水位置屬於台南市轄區，今天配合台南市消防局，上午8時許再出動人、車、艇持續搜索。

3名就讀國二的男學生昨天下午前往高市湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中一名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，現場可見禁止戲水標誌。圖／讀者提供

三名就讀國二的男學生昨天下午前往高市湖內區田尾里大湖抽水站攔沙壩戲水，其中一名13歲男生不慎沉入水中後失蹤，圖為男學生落水位置。圖／讀者提供