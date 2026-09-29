影／銀髮族情侶赴南庄遊玩 返家途中車輛疑擦撞路樹四輪朝天

新北市三重區昨天發生虐童案。1名國中女童昨天下午身上掛著寫著小偷、畜生的紙板，在父親監督下行經三重區捷運路，女童父親還要求她往人多的地方走。畫面PO網後三重警經查該名44歲黃男涉嫌違反保護令，已將他逮捕送辦並建請檢察官聲押。

2026-09-29 09:21