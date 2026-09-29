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影／銀髮族情侶赴南庄遊玩 返家途中車輛疑擦撞路樹四輪朝天
苗栗縣67歲鄭姓女子昨天下午駕車載男友行經124乙縣道南庄鄉路段時，車子突然失控擦撞路樹後翻覆，車內2人身體有輕微擦傷，並無大礙，車禍發生原因和責任待調查釐清。
苗栗縣警局頭份分局南埔派出所昨天下午1時許接獲報案，稱南庄鄉縣道124乙線1公里處發生自小客車翻覆事故，警方立即派員趕赴現場處理。
警方初步了解，鄭姓女子昨天駕車和77歲張姓男友從頭份至南庄旅遊，下午1時許返家途中，車子從南庄往頭份方向行駛，不明原因擦撞路樹造成車輛翻覆。駕駛與乘客都表示身體無明顯不適，經檢測酒測值0，沒有毒駕或酒駕行為 ，肇事原因釐清中。
頭份警分局長郭譯隆呼籲，山區部分道路多彎道、路幅狹窄，駕駛人行經山區道路時，應隨時注意前方路況、減速慢行，並保持適當安全距離，避免因操作不慎或突發狀況發生事故，共同維護行車安全。
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