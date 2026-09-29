惡父逼女兒身掛「小偷畜生」紙板遊街示眾！警緊急逮捕社工安置小兄妹

新北市三重區昨天發生虐童案。1名國中女童昨天下午身上掛著寫著小偷、畜生的紙板，在父親監督下行經三重區捷運路，女童父親還要求她往人多的地方走。畫面PO網後三重警經查該名44歲黃男涉嫌違反保護令，已將他逮捕送辦並建請檢察官聲押。

有網友在Threads貼文表示，昨天下午3時許在三重區捷運路37巷發現有人虐童，1名小女生身上扛著雙面紙板，上面寫著名字及「小偷」、「畜生」，一旁疑似父親及哥哥在旁跟隨，監督小女生往人多的地方走，哥哥還拿著手機一路錄影，至少走過2家超商跟公園。

走到超商後引發騷動，民眾紛紛上前關切，店員見狀也上前阻止男子錄影，此時疑似家長的男子才叫小女生把牌子拿下來。原PO表示小女孩神情恍惚，臉上跟手臂上都有傷，當時家長並未說為何要這麼做。但因無法阻止他們離去，希望社工可以介入，阻止這種管教模式。

畫面被PO網後引發網友關心，三重警獲報立即到場，並於當天下午5時27分許循線到女童住處查訪，經查該名女童與同樣就讀國中的哥哥及44歲黃姓父親同住，黃父去年因相關狀況被法院寄發保護令，此次明顯已違反保護令，警方立即將他逮捕，詢後將依法送辦並建請檢察官聲押，同時同步進行婦幼通報，請社工協助安置兄妹。

三重昨天下午發生當街虐童事件，圖為三重分局外觀。聯合報系資料照

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