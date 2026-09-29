台中清晨惡火延燒2層樓 女屋主受困窗台 警消架梯救援保命

台中市西屯區寧夏西二街一處透天厝今日清晨4時許傳出火警，現場竄出大量濃煙。台中市消防局獲報後出動大批人車趕赴救援，發現一名年約40多歲的女屋主受困2樓窗台。消防人員緊急從隔壁建築物架設雙節梯，成功將人安全救下，女屋主意識清楚且未受傷，虛驚一場。

針對稍早傳出屋主破窗跳樓逃生一事，消防局特別澄清，該名女屋主是由消防人員架梯引導救出，並非跳窗，且其狀況良好、可自行行走，確認無需送醫。

消防局表示，今日清晨4時45分接獲報案後，立即派遣黎明、中港、文昌、水湳、西屯、博館、大誠等7個分隊，共出動各式消防車輛19輛、救護車3輛及警義消57人前往搶救。救援人員於4時53分抵達現場，確認起火建築為3樓RC結構、頂樓鐵皮加蓋，火勢主要集中在1、2樓堆放的雜物。

整起火勢在消防人員全力灌救下，於清晨5時45分順利撲滅，燃燒面積約80平方公尺，經清查確認屋內無其他人員受困傷亡。消

防局指出，該戶現場並未裝設住宅用火災警報器，呼籲民眾應加裝以提升居家火災預警能力；確切的起火原因，後續將交由火調人員進一步鑑識釐清。

台中市西屯區寧夏西二街一處透天厝今日清晨4時許傳出火警，警消架梯協助女屋主脫困。記者陳宏睿／翻攝