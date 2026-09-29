驚險！台中西屯透天厝清晨竄火舌 女屋主2樓跳窗撿回一命

台中市西屯區今日清晨傳出一起驚險火警！寧夏西二街一棟透天厝3樓竄出火舌、向下延燒，屋內唯一一名40多歲屋主一度受困，她冒險從2樓跳窗逃命，幸運僅受輕傷，起火原因待查。

台中市西屯區寧夏西二街的一處透天厝，在今天清晨4時46分，傳出火警，台中市警消接獲民眾報案後，立即派遣人車趕赴現場救援。消防人員抵達時，發現火勢從建築物3樓開始燃燒，並有向下延燒的趨勢，現場濃煙密布。

據了解，事發當下屋內僅有年約40多歲的屋主一人。火警發生初期，屋主原本受困於火場內，眼見火勢迅速蔓延，她退至2樓，選擇破窗跳下逃生，冒險逃離火場保住性命。

整起火勢在消防人員全力灌救下順利撲滅，經現場清查確認無人員傷亡。至於詳細的財物損失金額仍待進一步評估，確切的起火原因，則需交由消防局火災調查科人員進行後續鑑識與釐清。

台中市西屯區寧夏西二街的一處透天厝，在今天清晨4時46分，傳出火警，女屋主跳窗逃生。記者陳宏睿／翻攝