南市警局2線3警官酒駕追撞騎士 酒測值1.12送辦基層嘆自毀前程

台南市警察局轄區分局一名二線三星的內勤單位主管，昨天晚間7時許騎車行經東區中華東路、崇信街口時，疑未注意車前停等紅燈機車，撞上後當場人車倒地，被追撞騎士受到輕傷；警方到場，認出肇事者竟是「自己人」，且酒測值高達每公升1.12毫克，將依公共危險罪移送偵辦。

昨天教師節是連假最後一天，台南市東區、中華東路、崇信街晚間7時許發生追撞車禍，該名警官撞到停等紅燈騎士後，雙方下車查看車損狀況，由於民眾聞到肇事者散發酒味，研判對方酒駕，報警處理；轄區第一警分局員警迅速趕往，肇事警官則全程低調未出示身分。

肇事警官未表明身分，完全配合到場處理員警處置，但員警仍認出他是其他分局的二線三星內勤單位主管，由於警官確實有明顯酒味，經實施酒測，發現高達每公升1.12毫克；承辦警方立即向上通報警察局，由督察體系介入了解，並將警官帶回派出所製作筆錄。

由於警察局三申五令，多次申明「酒駕零容忍」​，這次仍然發生「自己人」酒駕肇事，基層議論紛紛，該名警官恐遭嚴懲；由於其個性外向活潑，喜好與人結善緣，對待同事好相處、十分寬容，也多能完成長官交辦的事項，如今因酒駕自毀前程，讓基層唏噓不已。

台南市警察局轄區分局一名二線三星的內勤單位主管，昨天晚間7時許追撞騎士，酒測值高達每公升1.12毫克。聯合報系資料照

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