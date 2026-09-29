快訊

傳台積擬赴德州設第2園區…再蓋6座晶圓廠 總投資額估超越亞利桑那

今起3天高溫續燒…10月上旬迎有感涼空氣 估再有1至2個颱風生成

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄三民區大樓騎樓竄火 路人拚命按喇叭驚醒住戶

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區鼎泰街某大樓騎樓今天凌晨發生火警，一處店面突然竄出火舌，火勢迅速延燒，濃煙瀰漫街道，附近民眾趕緊報警並拚命按喇叭，要提醒大樓住戶逃命。不久消防人車迅速到場布水線搶救，及時撲滅火勢才未造成傷亡。

據了解，今天凌晨2時27分許，民眾經過三民區鼎泰街，發現一處店面冒出濃煙及火光，原本火勢似乎不大，但短短不到3分鐘，火舌迅速竄出店面前方，並伴隨大量濃煙，民眾趕緊通報119，並不斷急鳴機車喇叭，要引起大樓住戶注意。

消防人員獲報後迅速趕抵現場，見火舌竄升，店門前停放1輛轎車，車主在消防車抵達時趕緊挪車，消防員立即拉水線射水灌救，隨即受到控制火勢，未造成人員傷亡。

附近居民表示，半夜突然看到冒出濃煙，才驚覺附近發生火警，也有人從住家陽台發現煙霧瀰漫，趕緊下樓查看。現場一度火光沖天，所幸消防隊及時趕抵搶救，才未釀成大災。詳細起火原因及財物損失，仍待警、消調查。

高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生火警，消防隊員急出水搶滅火勢。圖／Threads／a0934261244
高雄市三民區鼎泰街今天凌晨發生火警，消防隊員急出水搶滅火勢。圖／Threads／a0934261244

騎樓 高雄 住戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄鳳山歇業SPA館喋血釀1死2傷慘劇 死者生前負傷逃百公尺畫面曝

公辦都更工地火警、1消防員疑熱衰竭送醫 蔣萬安晚間探視

高雄SPA館萬元毒債糾紛砍殺案再添1死 2男死亡、債主重傷

嘉興街都更工地火警後續 住都中心啟動居民安置、督促工地復原

相關新聞

高雄三民區大樓騎樓竄火 路人拚命按喇叭驚醒住戶

高雄市三民區鼎泰街某大樓騎樓今天凌晨發生火警，一處店面突然竄出火舌，火勢迅速延燒，濃煙瀰漫街道，附近民眾趕緊報警並拚命按喇叭，要提醒大樓住戶逃命。不久消防人車迅速到場布水線搶救，及時撲滅火勢才未造成傷亡。

北高傳溺水 1死1失蹤

中秋連假最後一天發生憾事，廖姓男子和兒子、外甥昨天在東北角金沙灣海域戲水時，疑被離岸流帶離岸際，廖男兒子脫困上岸後求救，廖男被救上岸時無呼吸心跳，送醫不治，外甥邱姓少年則無大礙，警方報請檢察官相驗，釐清死因與事發經過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。