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高雄三民區大樓騎樓竄火 路人拚命按喇叭驚醒住戶
高雄市三民區鼎泰街某大樓騎樓今天凌晨發生火警，一處店面突然竄出火舌，火勢迅速延燒，濃煙瀰漫街道，附近民眾趕緊報警並拚命按喇叭，要提醒大樓住戶逃命。不久消防人車迅速到場布水線搶救，及時撲滅火勢才未造成傷亡。
據了解，今天凌晨2時27分許，民眾經過三民區鼎泰街，發現一處店面冒出濃煙及火光，原本火勢似乎不大，但短短不到3分鐘，火舌迅速竄出店面前方，並伴隨大量濃煙，民眾趕緊通報119，並不斷急鳴機車喇叭，要引起大樓住戶注意。
消防人員獲報後迅速趕抵現場，見火舌竄升，店門前停放1輛轎車，車主在消防車抵達時趕緊挪車，消防員立即拉水線射水灌救，隨即受到控制火勢，未造成人員傷亡。
附近居民表示，半夜突然看到冒出濃煙，才驚覺附近發生火警，也有人從住家陽台發現煙霧瀰漫，趕緊下樓查看。現場一度火光沖天，所幸消防隊及時趕抵搶救，才未釀成大災。詳細起火原因及財物損失，仍待警、消調查。
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