北高傳溺水 1死1失蹤

中秋連假最後一天發生憾事，廖姓男子和兒子、外甥昨天在東北角金沙灣海域戲水時，疑被離岸流帶離岸際，廖男兒子脫困上岸後求救，廖男被救上岸時無呼吸心跳，送醫不治，外甥邱姓少年則無大礙，警方報請檢察官相驗，釐清死因與事發經過。

此外，三名就讀國二的男學生昨天下午前往高雄市湖內區田尾里大湖抽水站攔砂壩戲水，一名十三歲男生不慎沉入水中後失蹤，消防局動員大批人力搜尋，昨天入夜仍未找到失蹤學生。

據調查，廖男和家族成員利用連假最後一天相約出遊，眾人前往金沙灣海濱公園沙灘戲水，廖男和兒子、外甥下水後，疑遭離岸流帶離岸際，距離陸地越來越遠，難以游回陸地。

廖男的兒子掙脫潮流拉力，勉強游上岸後大聲呼救，沙灘上遊客得知，帶著浮標下水，將在海中的兩人救回沙灘時，廖男已無呼吸心跳，邱姓少年意識清楚，輕微嗆傷無大礙。

至於高雄三名戲水的國中生都是湖內當地人，昨天下午相約到田尾里大湖抽水站攔砂壩玩水，其中十三歲男學生和同學說要再玩一下，詎料後來就沉入水中失去蹤影。

警消表示，該處為農田水利署管理，主要供周邊農田攔水灌溉使用，現場貼有多座水深危險，禁止戲水的警告標示牌，因攔河堰水流量大又急，研判可能不熟悉水性被捲走。