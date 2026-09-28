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連假最後一天傳憾事…家族戲水疑遇離岸流 兒脫困呼救但爸爸送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

中秋、教師節連假最後一天家族出遊，廖男和兒子、外甥在東北角金沙灣海域戲水時，疑被離岸流帶離岸際。廖的兒子設法上岸後求救，其他遊客帶浮標下水救援，廖男被救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治，他的外甥邱姓少年無大礙。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4時30分接獲報案，指在昔日金沙灣海水浴場水域有兩人溺水後，派遣消防第6大隊人車和救生艇前往救援。

消防員抵達現場時，61歲廖男和15歲邱姓少年都已被其他遊客救上沙灘，廖男已無呼吸心跳，消防人員接手施以急救，並將兩人送往澳底保健站，醫師急救無效，下午6時10分宣告廖男死亡。

警方初步調查，廖男家族成員利用連假相約出遊，前往金沙灣海濱公園沙灘戲水。廖男和兒子、外甥下水時，疑遭離岸流帶離岸際，距離陸地越來越遠。

廖男的兒子掙脫潮流拉力游上岸後呼救，沙灘上的遊客帶著浮標下水，將兩人救回沙灘時，廖男已無呼吸心跳，邱姓少年意識清楚。廖男溺水死亡，警方將製作相關心筆錄，並報請檢察案相驗，釐清事發經過及死因。

新北市消防第6大隊提醒民眾，在海域戲水前，應先評估自身游泳技能及身體狀況，並留意當日氣象、海浪大小、海流及現場安全警戒等資訊，確認自身能力及現場環境均適合後再下水。若對自身能力或海域狀況有任何疑慮，切勿貿然下水，確保自身安全。

廖姓男子和家族成員今到東北角金沙灣海域戲水時溺水，被其他遊客救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子和家族成員今到東北角金沙灣海域戲水時溺水，被其他遊客救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

廖姓男子和家族成員今到東北角金沙灣海域戲水時溺水，被其他遊客救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子和家族成員今到東北角金沙灣海域戲水時溺水，被其他遊客救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

廖姓男子和家族成員今到東北角金沙灣海域戲水時溺水，被其他遊客救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
廖姓男子和家族成員今到東北角金沙灣海域戲水時溺水，被其他遊客救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

連假 爸爸 溺水

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