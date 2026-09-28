公車陳屍案駕駛過失致死罪、5萬交保 新店客運：檢討作業、明赴上香

新北市高姓男子日前被發現陳屍新店客運公車內，涉案駕駛今天相驗後被帶往偵查庭，訊後起訴過失致死罪並以5萬元交保。新店客運總經理高燦煌表示，公司尊重司法調查，目前先讓駕駛休息，待死因及司法調查結果確認後再做後續處理；公司也將檢討現行作業方式，避免類似事件再發生，明天預計聯絡死者家屬並前往上香，了解是否有需要協助之處。

高燦煌表示，涉事公車24日晚間約10時30、40分返回場站，公司採「一人一車」方式，由固定駕駛使用同一輛車，該名駕駛25、26日恰逢休假，因此車輛停放期間沒有其他駕駛使用，直到27日才再度出車。

針對外界關注清車程序，高燦煌說，公司查看相關情況後，駕駛收班時曾確認車內兩次，也往車廂中段走，但並未一路走到最後方。當時從中段往後看未見乘客，加上死者身體呈彎伏狀態，因此未能發現。

他表示，駕駛27日上班後有進行例行車況檢查，但並未再次走到車廂最後方確認。他坦言，這起案件情況較特殊，但公司仍會針對現行作業方式重新檢討並改善，避免再發生類似狀況。

至於駕駛目前工作情形，高燦煌表示，與其說是「停職」，公司現階段是先讓他休息，主要考量大眾運輸駕駛在發生重大事件後可能受到心理影響，若日後恢復勤務，是否回到原本路線，也會尊重駕駛本人意願。

高燦煌說，公司今天有派員陪同處理相驗及司法程序，駕駛目前相當疲憊，也對自己當時明明有查看車廂卻沒有發現高男感到懊惱。預計明天親自聯絡死者家屬，前往上香致意，並詢問家屬是否有需要公司協助之處，若是有需要會盡力協助。