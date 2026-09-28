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苗栗竹南民宅火災 1家4口「大火濃煙關門」輕微嗆傷獲救
苗栗縣竹南鎮一處民宅2樓客廳起火濃煙密布，1家4口受困2樓臥室，根據苗栗縣政府消防局勤務指揮中心指示關門窗，並塞緊門縫，消防人員10多分鐘撲滅火勢，客廳嚴重燒毀，4人輕微嗆傷，送醫治療並無大礙，起火原因及損失，進一步鑑識調查中。
消防局今天下午2點5分接獲報案，竹南鎮一處3層樓水泥民宅2樓客廳起火，50歲男屋主與太太（48歲），及8歲女兒、 5歲兒子受困在2樓臥室，指揮中心了解當時客廳濃煙密布、視線不良，指示4人緊閉門窗，並塞緊門縫，等待消防人員救援。
消防局派遣竹南、造橋、頭份分隊，及第二大隊13車、26人，布水線搶救，下午2點20分將火撲滅，客廳嚴重燒毀，沒有延燒到臥室，4人輕微咳嗽喉嚨不適送醫，治療後並無大礙，消防局指醒民眾萬一發生火災，注意「小火快逃、大火濃煙關門」。
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