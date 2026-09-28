苗栗竹南民宅火災 1家4口「大火濃煙關門」輕微嗆傷獲救

台中市豐原區豐原大道自來水下水道工程今天下午發生工安意外，一名工人在8公尺深水下道施工時疑一氧化碳濃度過高意識不清，其他工人見狀下去救人，但下水道溫度高，面積小無法救出而通報台中市消防局，派出大批人員到場搶救，消防人員背空氣瓶到下水道拉出昏迷工人，共有5人送醫，意外原由仍在調查中；台中市勞檢處表示，已派人檢查處理，會要求停工改善。

2026-09-28 16:31