失蹤3天後陳屍公車 高男今相驗死因未明、將擇日解剖

新北市一名高姓男子日前被發現陳屍新店客運公車內，案件引發關注。警方調查，高男23日與父親外出就醫，之後準備搭公車時走失，家屬直到26日才報案協尋，隔天27日高男即被發現死亡。檢警今天進行相驗，但仍無法確認確切死因，後續將擇日解剖釐清，目前解剖時間尚未確定。

警方表示，高男23日與父親前往醫院看診，之後在準備搭乘公車時與父親走散，當天沒有返家。由於高男過去曾有10多次自行外出、最後又自己回家的情況，家屬起初未立即報警，直到26日遲遲未見高男返家，才向警方通報失蹤。

未料隔天27日，高男即被發現陳屍新店客運公車內。警方獲報後到場採證，並調閱相關監視器及釐清高男失聯後行蹤；至於高男23日走失後至被發現前的完整活動軌跡，目前仍有待進一步釐清。

檢警今天針對遺體進行相驗，但尚未能確認高男確切死因，因此決定後續擇日解剖，進一步釐清死亡原因及時間，解剖日期目前尚未確定。